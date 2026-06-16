No lo consumas: la AESAN activa la alerta alimentaria por listeriaun en bloc de foie gras de pato

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha activado una nueva alerta alimentaria en España tras la detección de la bacteria Listeria monocytogenes en un lote de bloc de foie gras de pato comercializado bajo la marca Capdevila. La advertencia se ha emitido a propuesta de las autoridades sanitarias del País Vasco, que detectaron la incidencia, y ha sido trasladada al resto de comunidades autónomas (incluido el archipiélago canario) a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), el mecanismo habitual de coordinación de alertas alimentarias entre el Estado y las autonomías por alerta alimentaria.

Aunque la distribución inicial del producto se concentró en el País Vasco, su comercialización en otros puntos de España no se descarta, por lo que la AESAN ha solicitado la retirada del lote afectado en todos los puntos de venta y distribución del territorio nacional. Las cadenas comerciales y los establecimientos donde se haya recibido el producto están obligados a retirarlo del lineal mientras dure la alerta alimentaria.

El producto y el lote afectados de la alerta alimentaria

El producto incluido en la alerta es el siguiente, según los datos publicados por la AESAN por alerta alimentaria:

Nombre comercial : Bloc de Foie Gras de Pato Mi-Cuit.

: Bloc de Foie Gras de Pato Mi-Cuit. Marca : Capdevila.

: Capdevila. Lote : L26029311821.

: L26029311821. Fecha de consumo preferente : 29 de enero de 2027.

: 29 de enero de 2027. Formato : envase de plástico recubierto con cartón.

: envase de plástico recubierto con cartón. Peso unitario: 40 gramos.

La recomendación expresa de la agencia es que cualquier consumidor que disponga en casa de unidades de este lote concreto NO las consuma y proceda a desecharlas o, si lo prefiere, a devolverlas al punto de venta donde las adquirió. Se trata de una medida cautelar preventiva que el organismo aplica de forma sistemática en cualquier caso de detección de listeria, una bacteria con consecuencias sanitarias graves para determinados perfiles de población.

La AESAN ha activado la alerta tras la comunicación de las autoridades sanitarias del País Vasco y ha distribuido la información al resto de comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información por alerta alimentaria.

Qué es la listeriosis y por qué preocupa

La listeriosis es una enfermedad infecciosa de carácter grave causada por el consumo de alimentos contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes. Aunque en la mayoría de personas sanas la infección puede pasar de manera leve, presenta un riesgo especialmente alto en cuatro grupos de población claramente identificados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) estadounidenses y por la propia AESAN por alerta alimentaria:

Mujeres embarazadas , en las que la infección puede transmitirse al feto con consecuencias muy graves, incluido riesgo de aborto.

, en las que la infección puede transmitirse al feto con consecuencias muy graves, incluido riesgo de aborto. Recién nacidos , que pueden contagiarse a través de la madre durante el parto.

, que pueden contagiarse a través de la madre durante el parto. Personas mayores de 65 años , por la mayor fragilidad de su sistema inmunitario.

, por la mayor fragilidad de su sistema inmunitario. Personas inmunodeprimidas, ya sea por enfermedades crónicas, tratamientos oncológicos, trasplantes o cualquier otra circunstancia que debilite las defensas.

Síntomas a vigilar

Los síntomas más frecuentes de la listeriosis incluyen fiebre, escalofríos, dolores musculares, náuseas y diarrea. Pueden aparecer pocos días después de consumir un alimento contaminado, aunque conviene saber que en algunos casos pueden tardar hasta 30 días o más en manifestarse, lo que dificulta vincular el cuadro clínico con un alimento concreto.

Cuando la bacteria alcanza el sistema nervioso central, los síntomas pueden ser considerablemente más graves:

Dolor de cabeza persistente.

Rigidez en el cuello.

Confusión o alteraciones del estado de alerta.

Problemas de equilibrio.

Convulsiones.

Ante la aparición de cualquiera de estos síntomas, especialmente si se pertenece a alguno de los grupos de riesgo señalados, conviene acudir de inmediato a un profesional sanitario o a un centro médico para su evaluación. La listeriosis tiene tratamiento antibiótico eficaz, pero su pronóstico mejora notablemente cuanto antes se aplique.

Cómo actuar si tienes el producto en casa

Para los consumidores que tengan dudas por alerta alimentaria, la AESAN recomienda seguir estos pasos sencillos:

Verificar el lote impreso en el envase del producto. Solo el lote L26029311821 con fecha de consumo preferente del 29 de enero de 2027 está afectado por la alerta.

con fecha de consumo preferente del 29 de enero de 2027 está afectado por la alerta. Si se dispone de una unidad de ese lote, no consumirla bajo ningún concepto y proceder a desecharla en bolsa cerrada o devolverla al punto de venta.

y proceder a desecharla en bolsa cerrada o devolverla al punto de venta. Quienes ya hayan consumido el producto y experimenten síntomas compatibles con la listeriosis deben acudir a un profesional sanitario sin demora.

El resto de productos de la marca Capdevila no están afectados por esta alerta, según ha aclarado la AESAN.

Las alertas alimentarias y el papel del SCIRI en Canarias

En el archipiélago canario, la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias es el organismo encargado de recibir las alertas alimentarias estatales canalizadas vía SCIRI y de coordinar su difusión entre los servicios de inspección de salud pública del archipiélago. En caso de detectarse el producto en establecimientos canarios, los inspectores procederán a su retirada inmediata del lineal. Para cualquier consulta sobre seguridad alimentaria en las islas, los consumidores pueden dirigirse a los servicios de Salud Pública de su isla o al teléfono de información ciudadana 012 del Gobierno de Canarias por alerta alimentaria.