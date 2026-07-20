Si tienes hijos estudiantes en Canarias, esto te interesa: las becas que se pueden solicitar este verano y sus plazos

Becas MEC, becas del Gobierno de Canarias y ayudas al estudio: la guía completa para estudiantes canarios este verano 2026

Sigue a Canarias en Red en Google News Añade este medio como fuente preferida y no te pierdas las últimas noticias. Añadir como fuente preferida

LO ESENCIAL Las becas del Ministerio son las más solicitadas por estudiantes canarios. El Gobierno de Canarias ofrece becas complementarias específicas. Existen ayudas al comedor, transporte, material y libros de texto. Universidades canarias tienen becas propias muy poco conocidas. La mayoría se solicita online en verano para el curso siguiente.

Guardar Licencia del artículo × Compartir este artículo WhatsApp Telegram X Facebook LinkedIn Email Copiar enlace × Licencia del artículo Este artículo puede republicarse libremente en cualquier medio de comunicación, blog o página personal siempre que se cite a Canarias en Red como creador del artículo y se incluya un enlace activo hacia diariodeavisos.elespanol.com/canariasenred/. Esta autorización aplica al texto del artículo. Las imágenes pueden requerir permiso adicional según su licencia individual.

El verano es el gran momento del año para solicitar becas y ayudas al estudio en Canarias. Desde las becas generales del Ministerio de Educación hasta las convocatorias específicas del Gobierno canario, pasando por las becas propias de las universidades y las ayudas municipales, el archipiélago cuenta con un abanico amplio de convocatorias que se abren y cierran durante los meses de julio, agosto y septiembre para el curso académico siguiente.

Sin embargo, la realidad es que muchas familias canarias desconocen la mayor parte de estas ayudas, o llegan tarde a la solicitud, o presentan documentación incompleta y quedan fuera del proceso. El resultado es que cada año varios millones de euros en ayudas al estudio no llegan a las familias que tendrían derecho a ellas.

Esta es la guía completa de las principales becas y ayudas al estudio a las que pueden optar los estudiantes canarios durante este verano de 2026, con información sobre en qué consiste cada una, quién puede solicitarla, los plazos habituales y cómo tramitarla correctamente. Es fundamental consultar la información oficial actualizada en las webs correspondientes, ya que los plazos, requisitos y cuantías exactas se publican en el BOE, en el BOC o en las webs de cada universidad y pueden cambiar de un año a otro.

Las grandes becas para universitarios y estudios postobligatorios en Canarias

El bloque principal de becas al estudio en Canarias, como en toda España, son las becas generales del Ministerio de Educación gestionadas por el MEC. Se convocan cada año en verano (habitualmente entre finales de julio y mediados de septiembre) y cubren estudios postobligatorios: Bachillerato, Formación Profesional (grado medio y superior), Enseñanzas Artísticas, Estudios Universitarios de Grado, Máster oficial y otros ciclos formativos.

Las ayudas se articulan en varios componentes: ayuda fija por renta baja, ayuda variable calculada según el expediente académico y la renta familiar, ayuda de matrícula (que cubre total o parcialmente el coste de la matrícula universitaria), ayuda para residencia (para quienes cursan estudios lejos de su residencia habitual, muy relevante para estudiantes canarios que estudian en la Península) y ayuda para transporte urbano.

La cuantía total de una beca general MEC puede oscilar entre unos pocos cientos de euros y varios miles de euros al año, dependiendo del perfil económico y académico del estudiante. Se solicita online en la sede electrónica del Ministerio de Educación. Requiere firma electrónica del solicitante y de todos los miembros de la unidad familiar mayores de 18 años.

Para universitarios canarios que quieran estudiar fuera del archipiélago, existen además las ayudas complementarias del Gobierno de Canarias para desplazamiento. Se trata de una convocatoria específica que cubre parte del coste de trasladarse a la Península o a las Baleares para cursar estudios universitarios oficiales, complementaria del descuento del 75% de residente aplicable a vuelos y barcos.

Síguenos en Instagram · @santacruzdetenerife Las mejores imágenes del día, en vivo y desde dentro. Únete a nuestra comunidad. Seguir

La Universidad de La Laguna (ULL) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) disponen también de becas propias y de sistemas de exención de matrículas para estudiantes con expedientes destacados, situaciones socioeconómicas específicas o pertenencia a colectivos vulnerables. Estas becas propias son poco conocidas pero suponen a menudo la diferencia entre poder cursar los estudios o tener que abandonarlos. La información específica se publica en las webs oficiales de cada universidad canaria.

Cada verano se abren en Canarias varias decenas de convocatorias de becas y ayudas al estudio: generales del Ministerio, complementarias del Gobierno canario, propias de las universidades, específicas para material escolar y comedor, ayudas municipales y programas de intercambio internacional. La mayoría se solicita online.

Ayudas para infantil, primaria, ESO y programas específicos en Canarias

Para los estudiantes de educación infantil, primaria y ESO en Canarias, el sistema de ayudas es distinto y se concentra en varias líneas específicas gestionadas mayoritariamente por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, por los cabildos insulares y por los ayuntamientos.

Las principales son las ayudas al comedor escolar en Canarias, con distintos niveles de bonificación en función del tramo de renta familiar (pudiendo llegar a la gratuidad total para familias con rentas más bajas), las ayudas al transporte escolar especialmente relevantes en zonas rurales y de medianías del archipiélago, las ayudas al material escolar gestionadas por la Consejería de Educación y por muchos ayuntamientos canarios, las ayudas a libros de texto (aunque en muchos centros ya se ha implantado la gratuidad total mediante bancos de libros) y las ayudas para actividades extraescolares y campamentos de verano, especialmente populares durante los meses estivales para familias con dificultades para conciliar.

Existen también programas específicos muy útiles y poco conocidos: las becas Erasmus+ y de movilidad internacional para estudiantes universitarios y de FP, con financiación europea y complementos autonómicos; las ayudas para necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) destinadas a estudiantes con discapacidad, trastornos graves de conducta o altas capacidades; las becas de idiomas gestionadas por la Consejería de Educación para inmersión lingüística en verano; los programas de refuerzo educativo gratuitos para estudiantes en riesgo de fracaso escolar; y las ayudas al deporte y a la actividad física escolar gestionadas por los cabildos insulares.

Los ayuntamientos de Canarias también tienen a menudo convocatorias propias muy útiles: becas para actividades culturales, ayudas de emergencia social para familias con dificultades sobrevenidas, ayudas a la conciliación familiar y otras líneas específicas que varían mucho de un municipio a otro. Para consultar convocatorias específicas de tu municipio, la web oficial del ayuntamiento correspondiente es la referencia obligada.

Para toda la información centralizada del Gobierno de Canarias, la sede electrónica (sede.gobiernodecanarias.org) y el teléfono 012 ofrecen atención completa. La colaboración de las asociaciones de padres y madres (AMPAS) de cada centro escolar es también fundamental para no perder plazos y para obtener orientación práctica sobre qué ayudas concretas puede solicitar cada familia.