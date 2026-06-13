«Tal vez estén esperando algo»: la vida oculta que duerme en las profundidades de la Tierra

Bajo el lecho del océano hay vida, a cientos de metros de profundidad y enterrados en sedimentos sin luz ni oxígeno, vive un grupo de microorganismos que parece haberse desconectado del tiempo tal y como lo entendemos. Son los llamados «intraterrestres»: formas de vida microscópicas capaces de permanecer aparentemente inactivas durante miles, e incluso millones, de años. Y la pregunta que se hacen ahora los científicos no es solo si están vivos o muertos. Es algo mucho más perturbador: ¿están esperando algo? Y si es así, ¿qué?

El planteamiento llega de la mano de un nuevo libro de divulgación científica, Intraterrestrials: Discovering the Strangest Life on Earth, publicado por la prestigiosa Princeton University Press y escrito por la biogeoquímica microbiana Karen Lloyd, investigadora de la Universidad del Sur de California (USC) Dornsife. La obra, preseleccionada para el premio PEN/E.O. Wilson de escritura científica literaria, recoge los últimos avances en un campo emergente que cuestiona ideas básicas sobre la biología, la evolución y la propia definición de «estar vivo».

Microbios que viven en escalas de tiempo geológicas

Lo más fascinante del fenómeno es la escala temporal en la que estos organismos parecen funcionar. Mientras un ser humano se rige por ciclos de horas (sueño, comida, sol y luna), un árbol por estaciones y un pinzón de Darwin por ciclos evolutivos de miles de años, los intraterrestres parecen guiar su existencia por ritmos completamente distintos: la apertura y cierre de cuencas oceánicas por tectónica de placas, la formación lenta de cadenas de islas, las grietas en la corteza terrestre. Eventos que ocurren en escalas de cientos de miles o millones de años.

Para entender lo que esto significa, Lloyd plantea un experimento mental sencillo. Imaginemos que la vida humana durara solo 24 horas, y que ese día cayera en pleno invierno. Cientos de generaciones humanas pasarían sin ver nunca una hoja en los árboles. La ciencia se preguntaría si los árboles están vivos o no. Y lo más probable es que la mayoría concluyera que están muertos. Eso es, según la autora, lo que probablemente nos pasa a los humanos cuando observamos a los intraterrestres: nuestras vidas son demasiado cortas para detectar los ritmos a los que ellos responden.

«¿Acaso los seres intraterrestres longevos esperan señales que no reconocemos porque nuestras vidas son demasiado cortas para percibirlas?», se pregunta Karen Lloyd en su nuevo libro.

Aquí surge una paradoja científica de primer nivel. La teoría darwiniana de la selección natural se basa en que los organismos se reproducen, transmiten sus genes y, mediante mutaciones beneficiosas, evolucionan. Pero ¿cómo evoluciona una especie cuyos individuos no se dividen durante miles o millones de años?

La respuesta que apunta la microbióloga es contraintuitiva. Estos organismos podrían haberse adaptado evolutivamente, precisamente, a no crecer. La supervivencia en sedimentos profundos sería tan selectiva como la de cualquier especie en un ecosistema concreto: solo prosperan los individuos mejor preparados para la inactividad prolongada. Y hay evidencias indirectas de este fenómeno en laboratorio. Si se mezclan colonias de la bacteria Escherichia coli «casi muertas» (sometidas a años de inanición) con cultivos jóvenes y frescos, son las viejas las que terminan dominando. Una ventaja de supervivencia que en biología se conoce como «ventaja de crecimiento en fase estacionaria».

¿Qué esperan estos microbios para «despertar»?

La gran incógnita sigue siendo qué tipo de acontecimiento podría sacar de su letargo a un microbio enterrado durante un millón de años. Los ciclos estacionales son demasiado rápidos. Solo los procesos geológicos parecen alcanzar la escala adecuada:

Hundimientos de islas , inundaciones, sequías o tormentas de gran magnitud, que ocurren cada cientos o miles de años.

, inundaciones, sequías o tormentas de gran magnitud, que ocurren cada cientos o miles de años. Deslizamientos submarinos, terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas , que pueden remover materiales y dejar al microbio expuesto a nuevas fuentes de alimento.

, que pueden remover materiales y dejar al microbio expuesto a nuevas fuentes de alimento. Ciclos glaciares , que se repiten aproximadamente cada 30.000 años.

, que se repiten aproximadamente cada 30.000 años. Movimiento de las placas tectónicas, especialmente cuando los sedimentos del lecho oceánico chocan con un continente y vuelven a ser empujados hacia la superficie en lo que los geólogos llaman «prismas de acreción».

Esta última hipótesis es la más espectacular: los intraterrestres podrían estar esperando, durante millones de años, a que las placas tectónicas los devuelvan al lecho marino superior, donde el alimento es más nutritivo y donde finalmente podrían reanudar el crecimiento y reproducirse. Sería, en lenguaje microbiano, su versión del verano.

El interés del descubrimiento en los océanos va más allá de la biología terrestre. Si en la Tierra existen formas de vida capaces de sobrevivir bajo cientos de metros de roca durante millones de años en condiciones casi inertes, las probabilidades de encontrar vida microbiana en otros cuerpos del Sistema Solar (Marte, las lunas heladas de Júpiter como Europa o de Saturno como Encélado) suben significativamente. No haría falta que esa vida fuera activa: bastaría con que estuviera dormida, esperando una señal geológica que activara su crecimiento. Una idea que está empezando a influir en el diseño de las próximas misiones de exploración espacial.