La TF-1 colapsa en el sur de Tenerife: un accidente en Arico paraliza el tráfico hacia Santa Cruz

Un choque múltiple en el municipio de Arico bloquea la circulación en sentido Santa Cruz de Tenerife, causando retenciones kilométricas que afectan a miles de conductores del sur insular.

La TF-1 a su paso por Arico, una de las zonas más críticas de la autopista del sur de Tenerife.

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LO ESENCIAL Un accidente en la TF-1 a la altura de Arico paraliza el tráfico hacia Santa Cruz. El siniestro afecta a miles de conductores que circulan desde las comarcas del sur. Los servicios de emergencia intervienen en el lugar con múltiples recursos. La autopista del sur de Tenerife registra retenciones kilométricas durante horas.

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Un accidente en la autopista TF-1 a su paso por el municipio de Arico ha provocado un colapso circulatorio de consideración en el sur de Tenerife este martes. La colisión, que afecta al sentido Santa Cruz de Tenerife, ha generado retenciones kilométricas que se extienden hacia el área metropolitana, paralizando el desplazamiento de miles de conductores que circulan desde las comarcas meridionales.

El accidente ha movilizado de inmediato a los servicios de emergencia de la isla. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias activó los protocolos de respuesta, desplazando efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Bomberos de Tenerife, agentes de la Guardia Civil y personal del Servicio de Carreteras del Cabildo de Tenerife. La intervención en el lugar ha requerido la coordinación de múltiples recursos para despejar la vía y atender a los afectados.

La autopista TF-1 es una de las arterias de comunicación más críticas de Tenerife, especialmente en el eje que conecta el sur turístico con la capital insular. Las retenciones en esta zona afectan tanto a residentes como a trabajadores y visitantes que dependen de esta conexión para acceder a Santa Cruz, donde se concentran servicios administrativos, sanitarios y comerciales.

Impacto en la movilidad del sur de Tenerife

Este tipo de incidente evidencia la fragilidad de las infraestructuras viarias del sur de Tenerife. Los atascos kilométricos se producen con regularidad en este tramo, especialmente en horas de máxima demanda.

El accidente de este martes, aunque puntual, subraya un problema estructural que requiere soluciones a largo plazo más allá de la gestión de incidentes cotidianos.

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Su importancia estratégica radica en que articula el desplazamiento de residentes hacia Santa Cruz, facilita el acceso al Aeropuerto de Tenerife Sur y distribuye el flujo de visitantes hacia los principales núcleos turísticos. Cualquier incidente en esta vía genera efectos en cascada que repercuten en la movilidad de toda la zona meridional.

Respuesta de emergencia y recomendaciones para conductores en Tenerife

Los servicios de emergencia trabajaron sin demora para asegurar la zona del accidente, minimizar riesgos adicionales y facilitar el desplazamiento progresivo del tráfico. La Dirección General de Tráfico (DGT) mantiene protocolos específicos para este tipo de situaciones, enfatizando que los primeros minutos tras un siniestro son decisivos para evitar complicaciones mayores.

Desde la Administración se recomienda a los conductores que transitan por Tenerife extremar la precaución en autopistas, consultar el estado de las vías antes de viajar y, si es posible, buscar rutas alternativas durante los períodos de máxima congestión. Los usuarios pueden seguir el estado del tráfico a través de los canales oficiales de la DGT, las redes sociales de Carreteras del Cabildo y aplicaciones especializadas que ofrecen información en tiempo real sobre incidencias en la TF-1.

La gestión de las carreteras de Tenerife corresponde al Cabildo Insular, que ejerce las competencias transferidas en materia de infraestructura viaria. El Servicio de Carreteras del Cabildo coordina labores de mantenimiento, vigilancia y respuesta ante incidentes en la red viaria insular.

En cuanto a canales de información para conductores, la DGT proporciona datos actualizados del estado de tráfico a través de su página web, la aplicación móvil de la DGT, redes sociales oficiales y el teléfono 011. Además, navegadores GPS y aplicaciones de tráfico en tiempo real mantienen información sincronizada con los centros de gestión del tráfico. Antes de cualquier desplazamiento por Tenerife, especialmente en la TF-1, es recomendable consultar estos canales para conocer incidencias, restricciones o condiciones especiales que puedan afectar al viaje.