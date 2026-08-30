Magma a 30 kilómetros bajo Tenerife: Ceintíficos de Involcan dan una expliación y un aviso

Un análisis de Involcan mapea acumulaciones magmáticas profundas bajo Tenerife, vinculadas a los terremotos desde 2016. Nemesio Pérez, coordinador científico, subraya que la probabilidad de erupción sigue siendo baja.

Visualización tridimensional de las anomalías de baja velocidad sísmica bajo Tenerife, con la principal en el sector occidental.

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LO ESENCIAL El estudio de Involcan identifica varias zonas de magma entre 10 y 30 kilómetros de profundidad bajo Tenerife. La principal acumulación se localiza en el sector occidental de la isla, coincidiendo con el complejo Teide-Pico Viejo. Los investigadores analizaron más de 785 telesismos registrados entre 2017 y 2024 para elaborar la imagen tridimensional. Nemesio Pérez asegura que no hay evidencias de erupción inminente y que la probabilidad a corto y medio plazo permanece baja.

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Tenerife guarda en su interior una red compleja de magma que ahora se puede observar con una claridad nunca lograda antes, según el estudio que acaba de presentar el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan). Nemesio Pérez, coordinador científico de la institución, quiere tranquilizar a los habitantes: aunque el sistema magmático profundo es ahora mucho mejor conocido, el riesgo de erupción sigue siendo bajo.

Los científicos analizaron más de 785 telesismos capturados entre 2017 y 2024 por la Red Sísmica Canaria en Tenerife. Lo que obtuvieron es un mapa detallado que muestra varias zonas de baja velocidad sísmica situadas entre 10 y 30 kilómetros de profundidad. Esas zonas coinciden con lugares donde existe material parcialmente fundido.

«Este hallazgo tiene valor científico, pero no hay que interpretarlo como un aviso de erupción próxima«, aclara Pérez.

Subraya que conviene no mezclar conceptos: actividad volcánica en Tenerife, probabilidad de erupción y riesgo inmediato son cosas distintas. Que bajo un volcán activo exista una zona donde se acumula magma no sorprende a nadie. Lo nuevo es que ahora tenemos una visión mucho más clara de cómo es esa estructura profunda y cómo se conecta con los terremotos y los cambios geoquímicos que se ven en Tenerife desde 2016.

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Esta zona de baja velocidad sísmica es bastante extensa y responde de la mayoría de los terremotos de los últimos años en Tenerife. Los científicos creen que la forma en que está distribuida podría estar relacionada con cómo se acumula y se mueve el magma en profundidad, además de con la migración de gases y fluidos hacia capas más altas.

Un mensaje de tranquilidad respaldado por evidencias científicas en Tenerife

Pérez deja claro que con lo que se sabe hoy no hay señales científicas de que Tenerife esté cerca de una erupción. El Comité Científico del Pevolca (Plan de Emergencias por Riesgo Volcánico en Canarias) está de acuerdo con este análisis. Ahora bien, estar tranquilo no significa mirar hacia otro lado. Tenerife es volcánicamente activa, y desde 2016 hay un nivel de actividad que no es lo normal. Por eso hace falta reforzar los sistemas de vigilancia.

Si los científicos vieran señales claras de aproximación a una erupción, buscarían cosas muy concretas: que los terremotos se fueran acercando a la superficie, un aumento fuerte y continuo de ciertos gases volcánicos, cambios bruscos en cómo se deforma el terreno y temblores más fuertes. Eso no está pasando en Tenerife. «Los datos de este estudio no modifican la probabilidad de erupción a corto, medio y largo plazo. Esa probabilidad sigue siendo baja», repite Pérez. «Lo que sí hemos conseguido es entender mejor el sistema magmático profundo y los procesos volcánico-hidrotermales que se ven a través de los terremotos y los cambios en la química del terreno».

La vigilancia constante es clave. Estos sistemas pueden atrapar cualquier cambio importante con tiempo de sobra. El estudio subraya por qué es tan necesario conocer bien la estructura profunda del volcán de Tenerife para estar preparados ante futuras actividades y para calcular mejor el riesgo geológico en la isla.