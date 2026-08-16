Desarticulada en Tenerife una red de tráfico del peligroso «gas de la risa» con 13 toneladas incautadas

La Guardia Civil detiene a seis personas e investiga a otras seis tras la operación Centro en el sur de Tenerife. Se trata de la segunda mayor incautación de esta sustancia en Europa.

Agentes de la Guardia Civil muestran parte de los recipientes de óxido nitroso incautados durante los registros en el sur de Tenerife.

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LO ESENCIAL La Guardia Civil ha intervenido 13 toneladas de óxido nitroso en Tenerife, la segunda mayor incautación en Europa. Seis personas detenidas y otras seis investigadas por pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas. Registros simultáneos en Arona, Adeje y Granadilla de Abona, todos municipios del sur de la isla. La red operaba con estructura jerarquizada de carácter familiar dedicada a la importación y distribución del gas.

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La Guardia Civil ha desarticulado en el sur de Tenerife una red criminal especializada en la importación, almacenamiento y distribución ilegal de óxido nitroso, conocido popularmente como gas de la risa.

El trabajo de inteligencia reveló una red con un núcleo directivo de carácter familiar que dividía sus funciones en dos ramas claramente especializadas: una encargada de la logística y la recepción de la mercancía que llegaba del extranjero, y otra dedicada a la distribución final en diferentes puntos de la isla.

Operación coordinada en tres municipios de Tenerife

Los registros se ejecutaron de forma simultánea y sucesiva en tres municipios del sur de Tenerife: Arona, Adeje y Granadilla de Abona. Durante estas acciones, los agentes intervinieron 10.394 recipientes de óxido nitroso con un peso conjunto cercano a los 13.000 kilogramos. El operativo también permitió localizar 63.500 euros y 1.000 libras esterlinas en efectivo, además de otras drogas de diferentes tipos.

Entre los hallazgos adicionales figuran aproximadamente 213 gramos de cocaína, 599 gramos de hachís, 1,4 kilogramos de marihuana y 46 gramos de una sustancia conocida como Tusi, que es una mezcla de diferentes compuestos psicoactivos. Los investigadores también localizaron pastillas, hongos, cápsulas y preparados comestibles con cannabinoides en Tenerife, lo que sugiere una operación diversificada en el tráfico de estupefacientes. Además, se incautaron cinco armas de fuego simuladas, ocho armas blancas entre las que figuraban varias hachas, dispositivos electrónicos y abundante documentación relacionada con la actividad criminal.

Detenciones e investigaciones en el caso del gas de la risa en Tenerife

Como resultado de la operación Centro en Tenerife, seis personas han sido detenidas y otras seis han sido investigadas. Todos los detenidos han sido imputados por delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, tráfico de sustancias nocivas para la salud y blanqueo de capitales. Las diligencias practicadas apuntan a la existencia de una estructura criminal bien organizada con funciones claramente definidas, lo que evidencia el carácter profesional de la red desmantelada.

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El óxido nitroso, también conocido como gas de la risa o gas hilarante, es un gas incoloro utilizado principalmente en pequeñas cantidades como anestésico en procedimientos médicos y odontológicos, aunque también tiene aplicaciones industriales en repostería y estética.

La sustancia presenta riesgos para la salud que no siempre son percibidos por los usuarios. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios estima que su uso no médico representa riesgos graves, causando daños en el sistema nervioso central y en los pulmones, pudiendo llevar incluso a la muerte.

En España, el consumo recreativo de óxido nitroso ha ido ganando terreno especialmente en contextos de ocio nocturno. Este aumento ha motivado que autoridades sanitarias y de seguridad dirijan más recursos hacia la detección y prevención de su tráfico.

La operación Centro se suma a otros operativos recientes contra el tráfico de óxido nitroso en España. En 2024, la Policía Nacional y la Agencia Tributaria desmantelaron tres organizaciones en la provincia de Málaga en el marco de la Operación Globo, incautando 4.200 kilos de gas de la risa. El operativo de Tenerife triplica aproximadamente la cantidad intervenida en aquel caso, subrayando la escala de las redes de distribución que operan en el archipiélago canario.

La intervención de 13 toneladas en Tenerife representa un golpe significativo contra la distribución ilegal de sustancias estupefacientes en Canarias. Sin embargo, expertos y autoridades reconocen que la lucha contra el consumo recreativo de óxido nitroso requiere un enfoque multidimensional que combine la represión penal con medidas de prevención, educación sanitaria y regulación más estricta de su comercialización para usos lícitos. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para identificar posibles conexiones con otras redes de tráfico y ampliar el alcance de las detenciones.