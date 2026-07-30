Adiós a barbacoas y fogones: Tenerife endurece restricciones ante alerta de incendios

El Cabildo de Tenerife activa este jueves medidas de Grado 1 y 2 ante temperaturas de hasta 34 grados. Prohibición total de fuego exterior, cierre de áreas recreativas en el sur y restricción de acceso a montes.

El Cabildo de Tenerife cierra accesos forestales y prohíbe fuego exterior ante temperaturas extremas de 34 grados.

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LO ESENCIAL Medidas de Grado 1 y 2 activadas el jueves 30 de julio a las 8:00 horas. Temperaturas previstas de hasta 34 grados centígrados en Tenerife. Prohibición total de hogueras, barbacoas, fogones y cocinas de gas en espacios exteriores. Cierre inmediato de áreas recreativas y zonas de acampada en la vertiente sur, oeste y área metropolitana.

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En Tenerife, mientras que el Grado 1 se aplica a la vertiente norte, las medidas más restrictivas de Grado 2 afectarán a la vertiente sur, oeste y al área metropolitana, donde el peligro es mayor debido a las condiciones meteorológicas adversas. La situación permanecerá en vigor hasta que finalice la alerta oficial del Gobierno de Canarias.

El Cabildo, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad ciudadana para cumplir las instrucciones.

«Estamos actuando con anticipación porque la evolución de las condiciones meteorológicas nos obliga a ampliar las medidas preventivas para proteger nuestros montes.» Cabildo · Cabildo de Tenerife

La mandataria ha enfatizado que no se puede «bajar la guardia» ante un escenario de riesgo que requiere máxima vigilancia.

Prohibiciones concretas que rigen en Tenerife desde hoy

Las restricciones en Tenerife por incendios que entran en vigor son de un alcance inédito en la temporada. Queda terminantemente prohibido encender hogueras, barbacoas, fogones y usar cocinas de gas al aire libre en cualquier zona forestal y periférica de riesgo. Asimismo, se veta el consumo de tabaco en áreas recreativas, zonas de acampada, pistas, senderos y miradores forestales.

Bajo el régimen de Grado 2, el Cabildo ha ordenado el cierre inmediato de todas las áreas recreativas y zonas de acampada en la vertiente sur, oeste y el área metropolitana de Tenerife. Se suspende también la circulación de vehículos a motor por la red de pistas forestales con fines recreativos. La prohibición se extiende a la utilización de maquinaria que genere chispas, como desbrozadoras, motosierras, aparatos de soldadura o radiales.

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Además, quedan suspendidas las actividades cinegéticas, los eventos deportivos y las romerías programadas en pistas, senderos o espacios de campo abierto. Estos cierres afectarán especialmente a municipios como Arona, Adeje, Granadilla de Abona, Arico, Fasnia, Güímar, Arafo y Candelaria, donde el riesgo de propagación es más crítico.

Las medidas extraordinarias que activa el Cabildo de Tenerife forman parte de un protocolo de prevención de incendios forestales estructurado en diferentes grados según la evolución del riesgo meteorológico. El Grado 1 implica restricciones moderadas sobre actividades en zonas forestales, mientras que el Grado 2 representa un nivel de alerta máxima que requiere el cierre de accesos y la prohibición de prácticamente cualquier actividad humana que pueda originar un conato.

El Gobierno de Canarias mantiene activa la declaración de alerta por riesgo de incendios forestales, que es la que habilita al Cabildo a activar estas medidas extraordinarias.

Qué significa para el ciudadano: restricciones inmediatas en Tenerife

Para los residentes y visitantes de Tenerife, las medidas implican cambios inmediatos en la forma de disfrutar de espacios naturales durante las próximas semanas. Quien planeaba una excursión a montes o áreas recreativas en la vertiente sur debe aplazar sus planes. Las barbacoas en viviendas ubicadas en perímetros forestales quedan prohibidas, y cualquier actividad de jardinería o limpieza que implique maquinaria generadora de chispas debe posponerse.

El Cabildo insta a consultar los canales oficiales para conocer el estado de cada zona específica y obtener información sobre cuándo se levantarán las restricciones. La corporación insular recuerda que el incumplimiento de estas medidas puede acarrear sanciones administrativas, además del riesgo evidente de desencadenar un incendio forestal de consecuencias catastróficas.

Las medidas permanecerán en vigor hasta que la situación meteorológica mejore y el Gobierno de Canarias retire oficialmente la alerta. El Cabildo continuará monitorizando las condiciones y ajustando el nivel de restricciones según sea necesario en los próximos días.