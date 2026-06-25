Más de 100 terremotos bajo el Teide en 24 horas: qué dice el IGN sobre el nuevo repunte

El Instituto Geográfico Nacional detecta 107 eventos sísmicos desde la madrugada del jueves, con epicentros en Guía de Isora y Vilaflor de Chasna a entre 10 y 16 kilómetros de profundidad.

Vista del Teide desde Las Cañadas, zona donde el IGN concentra la vigilancia sísmica en Tenerife.

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LO ESENCIAL El IGN ha registrado 107 eventos sísmicos en las últimas 24 horas bajo Tenerife. Los epicentros se concentran en Guía de Isora y Vilaflor de Chasna, al oeste de Las Cañadas del Teide. La magnitud máxima registrada es de 2 en la Escala de Richter; ningún evento ha sido sentido por la población. El IGN mantiene en Tenerife más de 100 estaciones de vigilancia sísmica y volcánica.

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Más de un centenar de terremotos han sacudido el subsuelo de Tenerife en apenas 24 horas. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha detectado un nuevo repunte de la actividad sismo-volcánica bajo la isla desde la madrugada de este jueves, con 107 eventos sísmicos registrados, de los cuales 24 han podido ser localizados con precisión, concentrados principalmente al oeste de Las Cañadas del Teide. Ninguno de los terremotos ha sido percibido por la población.

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Los epicentros de esta nueva secuencia se sitúan en los municipios de Guía de Isora y Vilaflor de Chasna, a profundidades de entre 10 y 16 kilómetros bajo el nivel del mar. La magnitud máxima registrada durante el episodio ha sido de 2 en la Escala de Richter, una energía demasiado reducida para ser apreciada sin instrumentos. Según el comunicado oficial del IGN, el primer pulso de actividad relevante se detectó a las 3.54 horas del jueves 25 de junio, y la secuencia seguía activa en el momento de difundirse la nota.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha detectado en la madrugada de este jueves 25 de junio un terremoto de magnitud 2,7 en el volcán de Enmedio, la estructura submarina situada entre Tenerife y Gran Canaria.

El organismo precisa que durante este episodio se han identificado distintos tipos de señales sísmicas. Predominan los eventos híbridos, acompañados de sismos volcano-tectónicos y de baja frecuencia. Esta combinación de señales es, según el IGN, compatible con la circulación e interacción de fluidos magmáticos en profundidad, un proceso que el organismo viene observando de forma recurrente en la zona desde comienzos de 2026.

El IGN subraya además que los datos difundidos son todavía provisionales, dada la baja amplitud de muchas de las señales captadas. Por ello, el número final de terremotos detectados podría aumentar una vez concluyan los análisis detallados y se incorporen al catálogo oficial del organismo.

Los terremotos no implican riesgo de erupción, según el IGN

Pese al volumen de la secuencia, el IGN es rotundo en su valoración: este episodio no implica un aumento de la probabilidad de erupción volcánica ni a corto ni a medio plazo. La institución insiste en que estos terremotos de baja magnitud son compatibles con el comportamiento habitual del sistema volcánico central de Tenerife, donde episodios similares se han registrado de forma recurrente en los últimos años.

Junto a la actividad concentrada al oeste de Las Cañadas, el IGN ha señalado también la presencia de pequeños terremotos de muy baja magnitud en otras zonas de la isla, concretamente en Fasnia y en las proximidades del Teide. Estos movimientos adicionales no modifican la valoración general del organismo sobre el nivel de riesgo.

El nuevo episodio llega tras dos días de calma relativa en la isla. No obstante, se enmarca en una serie de pulsos de actividad sismo-volcánica que arrancó en febrero de 2026 y que ha generado distintos enjambres en el entorno del complejo Teide-Pico Viejo. Entre el 18 y el 19 de junio ya se habían registrado decenas de terremotos en la misma zona, y el 22 de junio se produjo un nuevo enjambre con magnitud máxima de 1,7 y profundidades de entre 10 y 14 kilómetros.

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«Todos los ojos están mirando ahí y obviamente, si viéramos cualquier cambio, lo transmitiríamos.» Itahiza Domínguez·Director del IGN en Canarias

Qué es el IGN y cómo vigila los terremotos en Canarias

El Instituto Geográfico Nacional es el organismo del Estado responsable de la vigilancia volcánica y sísmica en España. En Tenerife, el IGN mantiene desplegada una red de más de 100 estaciones, sensores y puntos de muestreo que monitorizan en tiempo real la actividad sísmica, las deformaciones del terreno y los parámetros geoquímicos vinculados a la actividad volcánica. Esta infraestructura permite detectar terremotos de magnitudes tan bajas que resultan imperceptibles para cualquier persona en la superficie.

Junto al IGN, el Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN) colabora en el seguimiento de la sismicidad insular. Ambas instituciones constituyen los referentes científicos oficiales para la evaluación del riesgo volcánico en el archipiélago. Sus comunicados son la fuente autorizada a la que deben acudir ciudadanos e instituciones ante cualquier episodio de actividad anómala.

La secuencia de terremotos de 2026 en Tenerife se localiza en una zona del subsuelo donde el IGN ya había registrado enjambres sísmicos de características similares en octubre de 2016, junio de 2019, junio y julio de 2022, y en agosto y noviembre de 2024. La recurrencia de estos episodios ha llevado al organismo a reforzar su capacidad de detección y a mantener una comunicación más activa con el Cabildo de Tenerife y los ayuntamientos de la isla.

Qué significa esta actividad para los residentes y visitantes de Tenerife

Para quienes viven o se encuentran en Tenerife, el mensaje de las autoridades científicas es de normalidad. Los terremotos registrados en este episodio tienen magnitudes inferiores a 2 en la Escala de Richter y se producen a entre 10 y 16 kilómetros de profundidad, lo que impide que sean sentidos en superficie. No se han adoptado medidas de emergencia ni se ha modificado el nivel de alerta volcánica de la isla.

Sin embargo, cabe destacar que la actividad sismo-volcánica en Tenerife viene siendo más intensa de lo habitual desde febrero de 2026. Este contexto hace especialmente relevante seguir únicamente las comunicaciones oficiales del IGN e INVOLCAN, evitando los bulos que circulan en redes sociales durante estos episodios. El propio IGN ha recordado en anteriores ocasiones que la desinformación sobre la actividad volcánica genera alarma innecesaria entre la población.

El IGN advierte de que el número final de terremotos del episodio actual podría ser superior a los 107 contabilizados de forma provisional, una vez que los técnicos completen el análisis detallado de todas las señales registradas por la red sísmica. La institución mantiene la vigilancia activa y difundirá nuevas actualizaciones conforme avance el estudio de la secuencia.