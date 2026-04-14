Tu ADN tiene un «segundo código» secreto que decide qué genes se activan y cuáles se silencian

El código secreto del ADN que los científicos acaban de descubrir cambia por completo lo que sabíamos sobre cómo funcionan nuestros genes. Un equipo de investigadores de la Universidad de Kioto y el centro de investigación RIKEN de Japón ha demostrado que las células humanas poseen un sofisticado sistema de control de calidad capaz de distinguir entre instrucciones genéticas eficientes e ineficientes y silenciar selectivamente las más débiles. El protagonista de este mecanismo es una proteína llamada DHX29.

El estudio, publicado en la prestigiosa revista Science, revela una capa oculta de regulación genética que hasta ahora había pasado completamente desapercibida. Sus implicaciones podrían alcanzar desde la comprensión básica de la biología celular hasta el desarrollo de nuevos enfoques contra el cáncer.

No todos los genes «dicen» lo mismo aunque parezcan iguales

El ADN humano está construido con largas secuencias de unidades de tres letras formadas por cuatro nucleótidos. Estas unidades, llamadas codones, son las instrucciones que dicen a las células qué aminoácidos deben usar para fabricar proteínas. Aquí viene la sorpresa: varios codones diferentes pueden codificar exactamente el mismo aminoácido. Hasta ahora, la ciencia trataba esta duplicidad como una simple redundancia, un capricho del sistema sin consecuencias reales.

Sin embargo, el equipo liderado por Osamu Takeuchi y Takuhiro Ito ha demostrado que esa aparente redundancia esconde algo mucho más importante. Dentro de los codones que codifican el mismo aminoácido hay versiones «óptimas» y «no óptimas». Y las células no solo distinguen entre unas y otras, sino que tienen un mecanismo específico para detectar las instrucciones ineficientes y silenciarlas del ADN.

«Siempre nos ha fascinado cómo las células interpretan la capa oculta de información integrada en el código genético. Descubrir el factor molecular que permite a las células humanas leer y responder a este código oculto ha sido especialmente gratificante» — Osamu Takeuchi, Universidad de Kioto.

DHX29: el «inspector de calidad» que vigila tus genes

Para encontrar la pieza clave del rompecabezas, los investigadores realizaron un rastreo genómico completo con tecnología CRISPR, la herramienta de edición genética que ha revolucionado la biología en la última década. El objetivo era identificar qué factores controlaban cómo los codones afectan a la expresión de los genes. La búsqueda condujo a una proteína de unión al ARN llamada DHX29.

Cuando los científicos eliminaron la DHX29 de las células, ocurrió algo revelador: los ARN mensajeros con codones no óptimos se acumularon en lugar de ser degradados. Dicho de forma sencilla, sin este «inspector de calidad», los mensajes genéticos ineficientes se quedan circulando por la célula en vez de ser eliminados.

Utilizando microscopía crioelectrónica, una técnica que permite observar moléculas a escala atómica, el equipo logró ver cómo la DHX29 interactúa físicamente con el ribosoma, la maquinaria celular responsable de fabricar proteínas. La proteína se acopla justo en la entrada del ribosoma donde se decodifican los codones, como un guardia que supervisa la puerta de una fábrica.

Un sistema de silenciamiento en cadena

El mecanismo funciona en varios pasos. Primero, la DHX29 se une preferentemente a los ribosomas que están leyendo codones no óptimos. Después, recluta un complejo de proteínas llamado GIGYF2•4EHP, que actúa como ejecutor: este complejo suprime de forma selectiva los ARN mensajeros que contienen demasiadas instrucciones ineficientes, reduciendo la producción de proteínas a partir de esos mensajes defectuosos.

El resultado es un sistema de control de calidad genético extraordinariamente preciso que opera en tiempo real dentro de cada célula de nuestro cuerpo, decidiendo constantemente qué instrucciones se ejecutan y cuáles se descartan del ADN.

¿Por qué importa este descubrimiento?

Las implicaciones del hallazgo son enormes. El código secreto del ADN descubierto por el equipo japonés no es un detalle menor de la biología molecular: es un sistema de regulación global que afecta a cómo se expresan los genes en todo el organismo.

Los investigadores del ADN señalan que el mecanismo mediado por la DHX29 podría influir en procesos biológicos fundamentales como la diferenciación celular (cómo una célula madre se convierte en una célula de la piel, del hígado o del cerebro), el mantenimiento del equilibrio celular (homeostasis) y, de forma especialmente relevante, el desarrollo del cáncer.

Si las células pierden la capacidad de silenciar instrucciones genéticas defectuosas, los mensajes ineficientes podrían acumularse y alterar la producción de proteínas, contribuyendo a la proliferación celular descontrolada que caracteriza a los tumores. De hecho, estudios previos ya habían vinculado la proteína DHX29 con la proliferación celular y la formación de tumores.

«Estos hallazgos del ADN revelan un vínculo molecular directo entre la elección de codones sinónimos y el control de la expresión génica en células humanas» — Masanori Yoshinaga, coautor del estudio.

El próximo paso: de las células al hospital

El equipo de Kioto y RIKEN tiene claro cuál es el siguiente objetivo: explorar cómo la influencia de la DHX29 sobre la actividad génica afecta a la salud y la enfermedad en contextos reales. Comprender cómo funciona este interruptor oculto podría abrir la puerta a nuevas estrategias terapéuticas que manipulen la regulación genética de forma más precisa que nunca.

Lo que este descubrimiento del ADN demuestra es que, a pesar de llevar décadas estudiando el genoma humano, nuestro ADN todavía guarda secretos. Y el más reciente estaba escondido, literalmente, a plena vista: en las mismas instrucciones que la ciencia creía redundantes.