Un estudio descubre que comer muchas frutas y verduras podría aumentar el riesgo de cáncer de pulmón si no haces esto

Según un estudio comer frutas, verduras y cereales integrales es una de las recomendaciones más universales de la medicina para prevenir enfermedades, incluido el cáncer. Pero un nuevo estudio del USC Norris Comprehensive Cancer Center (parte del Keck Medicine de la Universidad del Sur de California) acaba de presentar un hallazgo que desafía esta idea: los no fumadores menores de 50 años diagnosticados con cáncer de pulmón tienen dietas significativamente más saludables que la población general.

La investigación fue presentada en el congreso anual de la Asociación Americana de Investigación del Cáncer (AACR) en San Diego y, aunque aún no ha sido publicada en una revista con revisión por pares, ha generado un debate intenso en la comunidad científica y médica.

«Nuestros resultados muestran que los no fumadores jóvenes que consumen más alimentos saludables que la población general tienen más probabilidad de desarrollar cáncer de pulmón. Estos hallazgos contraintuitivos plantean preguntas importantes sobre un factor de riesgo ambiental desconocido» — Dr. Jorge Nieva, oncólogo de la USC.

Qué encontraron los investigadores

El equipo liderado por el Dr. Jorge Nieva analizó los datos de 187 pacientes diagnosticados con cáncer de pulmón antes de cumplir los 50 años, dentro del proyecto Epidemiología del Cáncer de Pulmón Joven. La mayoría de estos pacientes nunca habían fumado y su tipo de cáncer era biológicamente diferente al que se asocia con el tabaquismo.

Al evaluar la calidad de su dieta con el Índice de Alimentación Saludable (una escala del 1 al 100 utilizada por las autoridades sanitarias de Estados Unidos), los investigadores descubrieron que los pacientes con cáncer de pulmón puntuaban más alto que la media de la población. Comían más verduras de hoja oscura, más legumbres, más cereales integrales y más fruta que el estadounidense promedio.

El hallazgo fue especialmente llamativo entre las mujeres jóvenes, que mostraron tanto mayor consumo de estos alimentos como mayor incidencia de cáncer de pulmón en comparación con los hombres del mismo grupo de edad.

La hipótesis de los pesticidas en el estudio

Los investigadores no culpan a las frutas ni a las verduras en sí mismas. Su hipótesis apunta a un sospechoso concreto: los pesticidas utilizados en la agricultura convencional. Según el Dr. Nieva, las frutas, verduras y cereales integrales producidos de forma convencional (no ecológica) tienen niveles más altos de residuos de pesticidas que los lácteos, la carne o los alimentos procesados.

Esta hipótesis se apoya en investigaciones previas que demuestran que los trabajadores agrícolas expuestos a pesticidas tienen tasas más altas de cáncer de pulmón. Si los pesticidas que se aplican a los cultivos dejan residuos en los alimentos, las personas que más frutas y verduras consumen estarían, paradójicamente, más expuestas.

Qué no demuestra este estudio

Es fundamental entender las limitaciones. Este estudio no demuestra que las frutas y verduras causen cáncer de pulmón. Muestra una asociación estadística, no una relación de causa-efecto. La muestra es relativamente pequeña (187 pacientes), se basa en encuestas sobre hábitos alimentarios (que dependen de la memoria del paciente) y no midió directamente los niveles de pesticidas en la sangre de los participantes.

El propio Dr. Nieva lo reconoce: «El estudio tiene limitaciones. Los participantes fueron autoseleccionados y esto podría haber sesgado los resultados». Los investigadores planean como siguiente paso analizar muestras de sangre y orina de los pacientes para medir directamente los niveles de pesticidas y establecer una conexión más sólida.

Todos los expertos consultados sobre el estudio coinciden en un punto: nadie debe dejar de comer frutas y verduras a raíz de estos hallazgos. Los beneficios demostrados de una dieta rica en vegetales para la salud cardiovascular, metabólica e inmunológica superan con creces cualquier riesgo potencial asociado a los pesticidas.

Lo que sí recomiendan los investigadores como medida de precaución es lavar bien las frutas y verduras antes de consumirlas, elegir productos ecológicos siempre que sea posible y apoyar prácticas agrícolas que reduzcan el uso de pesticidas. El estudio no es una advertencia contra la alimentación saludable: es una señal de alarma sobre los compuestos químicos que se utilizan para producir esos alimentos y que podrían estar pasando desapercibidos como factor de riesgo.