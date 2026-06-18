Vuelven las lluvias al norte de Canarias: la AEMET prevé un cambio del tiempo gradual

Canarias según datos de la AEMET, afronta este jueves una jornada con vuelta de la nubosidad al norte del archipiélago y baja probabilidad de lloviznas ocasionales en las medianías de las islas de mayor relieve durante las primeras horas del día. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé temperaturas con pocos cambios generales, salvo ligeros descensos en las zonas altas, y un viento del norte y nordeste que tenderá a intensificarse durante la tarde. En el mar, el viento podrá arreciar puntualmente a fuerza 6, dejando marejadilla o marejada y mar de fondo del norte con olas en torno a un metro de altura.

Es la primera jornada según la AEMET con presencia clara de nubosidad y precipitaciones débiles tras el día especialmente estable del martes, cuando el archipiélago se libró de cualquier aviso meteorológico activo. El cambio responde a la dinámica habitual del alisio, que en esta semana ha alternado fases de mayor y menor intensidad sobre las islas, marcando un mes de junio especialmente movido en cuanto a episodios atmosféricos.

Previsión por islas para este jueves de la AEMET

Tenerife

En el norte de la isla según la AEMET, por debajo de los 1.200-1.300 metros, predominarán los cielos nubosos con probabilidad de lloviznas ocasionales en medianías del nordeste a primeras horas, tendiendo a abrir claros por la tarde. En el resto de vertientes habrá intervalos nubosos, mientras que las cumbres centrales permanecerán despejadas. Santa Cruz de Tenerife marcará una máxima de 27 grados. El viento soplará flojo del norte, intensificándose en la vertiente este y el extremo noroeste.

La Gomera

Cielos nubosos en el norte con baja probabilidad de lloviznas matinales y apertura de claros por la tarde. En San Sebastián de La Gomera los termómetros oscilarán entre los 21 y los 25 grados.

La Palma

Intervalos nubosos con predominio de cielos cubiertos en el norte y este, y temperaturas estables en Santa Cruz de la Palma entre los 18 y los 23 grados.

El Hierro

Cielos nubosos en el norte con claros por la tarde. Las temperaturas en Valverde se moverán entre los 14 grados de mínima y los 17 de máxima, las más bajas del archipiélago durante esta jornada.

Gran Canaria

Por debajo de los 1.100 o 1.200 metros, habrá cielos nubosos y baja probabilidad de lloviznas ocasionales en medianías durante las primeras horas. Las temperaturas sufrirán pocos cambios, con ligeros descensos de las máximas en el norte, situándose en Las Palmas de Gran Canaria entre los 20 y los 23 grados. El viento soplará moderado del norte con intervalos de fuerte por la tarde.

Lanzarote

El estado del cielo será nuboso, con tendencia a quedar poco nuboso por la tarde en el sureste de la isla. El viento del norte soplará flojo y aumentará a moderado durante el día. En Arrecife las temperaturas irán de los 20 a los 24 grados.

Fuerteventura

Cielos nubosos con tendencia a quedar poco nubosos por la tarde en el este. El viento del norte soplará flojo y aumentará a moderado durante el día. En Puerto del Rosario se registrarán mínimas de 20 grados y máximas de 25.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé este jueves vientos del norte o nordeste de fuerza 4 o 5 en aguas de Canarias, arreciando temporalmente a fuerza 6, con marejadilla o marejada y mar de fondo del norte con olas en torno a un metro de altura.

Estado del mar este jueves

El sector marítimo según la AEMET será uno de los protagonistas atmosféricos del día. La AEMET prevé vientos del norte o nordeste con fuerza 4 o 5 que podrán arreciar temporalmente a fuerza 6, dejando marejadilla o marejada en gran parte del archipiélago. El mar de fondo procedente del norte se mantendrá con olas en torno al metro de altura. Conviene tener en cuenta esta previsión para las actividades náuticas, especialmente en las costas abiertas al norte y en los canales entre islas, donde los efectos del viento y del oleaje se notan con mayor intensidad.

A pesar de la presencia de nubosidad y lloviznas, no hay avisos meteorológicos activos en ninguna de las dos provincias canarias para este jueves. Las autoridades recuerdan las consignas habituales para una jornada de este tipo: precaución al circular por carreteras de medianías del norte con calzada potencialmente húmeda, atención a las rachas de viento durante la segunda mitad de la tarde, hidratación constante y protección solar incluso bajo cielos nublados. Para emergencias, el teléfono de atención es el 1-1-2.