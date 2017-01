La Laguna: 156.000 razones para el cambio – por Javier Abreu

Hay muchas razones para propiciar una moción de censura en el Ayuntamiento de La Laguna, pero ya les adelanto que entre ellas no se encuentran ni la revancha, ni la venganza. A mi juicio, existen 156.000 razones para el cambio que se condensan en una sola: el interés de las personas -156.317- que viven en pueblos y barrios de un municipio que necesitan un alcalde en quien confiar. No hago esta afirmación a la ligera. Al contrario, los hechos avalan la falta de confianza que genera Coalición Canaria en La Laguna. Por ejemplo, el Plan General de Ordenación Urbana, que lleva más de una década sometiendo a los vecinos a una incertidumbre que parece no tener fin y que ha puesto en evidencia el escaso interés, cuando no la nula atención, de los nacionalistas que gobiernan el municipio hacia las reclamaciones de sus vecinos.

Que el Ayuntamiento de La Laguna haya sido incapaz de ejecutar una partida presupuestaria de más de 43.000 euros para mejoras en las viviendas de San Luis Gonzaga y haya repartido el botín entre algunos grupos municipales puede darles otra idea de la desconfianza que genera este alcalde. La situación económica del Ayuntamiento de La Laguna es, quizás, el caso más claro de la falta de confianza que genera el actual regidor. Más de dos millones de euros en reconocimientos extrajudiciales de crédito aprobados en los últimos meses ponen de manifiesto la escasa transparencia en la gestión de las cuentas públicas; el uso reiterado de este fraude de ley fomenta el clientelismo que tanto gusta a los nacionalistas y traza un futuro incierto sobre la realidad presupuestaria de la Corporación. ¿Cuántas facturas más esconden las gavetas de los gestores municipales a la espera de un reconocimiento extrajudicial que permita su abono? ¿Cuántos millones de euros más serán pagados de esta forma irregular?

No crean que exagero. El Ayuntamiento de La Laguna está sometido a un plan de ajuste presupuestario por las alegrías que han cometido en la gestión los tres últimos alcaldes, casualmente de Coalición Canaria: Ana Oramas, Fernando Clavijo y José Alberto Díaz. Unas alegrías que ahora constriñen las actuaciones que deberían llevarse a cabo para mejorar la calidad de vida de quienes nos han dado su voto de confianza, las personas que viven en San Cristóbal de La Laguna. Y la situación no parece que mejore. Los últimos datos disponibles ratifican que el Ayuntamiento lagunero maltrata a sus proveedores, a los que paga con un retraso que triplica la media de Canarias. Sintomático. ¿Quieren más razones para el cambio? ¿Más razones para la desconfianza? Han engañado a los vecinos con la supresión de la Vía Exterior, a pesar de haber sido aprobada en el pleno de la Corporación. No hace falta que les recuerde la tomadura de pelo en que se ha convertido la reposición de las viviendas de Las Chumberas. Han dilatado -y lo siguen haciendo- que se sepa lo ocurrido con el llamado caso Grúas. Demoran la aprobación del PGO. En definitiva, intentan desanimar a los vecinos para, al final, hacer lo que ellos, los nacionalistas, siempre han hecho: anteponer sus intereses a los de la ciudadanía. No bastaría una página como esta para relatarles el abandono al que han sometido a los pueblos -que este alcalde ni reconoce- y barrios de San Cristóbal de La Laguna, pero si consultan la hemeroteca más reciente podrán descubrir el descontento manifiesto y público de los vecinos de Bajamar, de Barrio Nuevo, de Geneto, y así un largo etcétera. ¿Quieren un último dato, anecdótico, es verdad, pero que refleja la falta de confianza que genera el actual alcalde de La Laguna? Prácticamente ha tenido que cambiar a casi todo su equipo de confianza. Revelador. Creo que lo dicho hasta ahora son razones suficientes para producir un cambio necesario en La Laguna. Y ahora hay que hablar de los actores de ese cambio. Los que encabezamos las listas electorales de nuestros respectivos partidos debemos dar un paso adelante, olvidar rencillas personales -hablo del PSOE de La Laguna, pero no solo de él- y promover un acuerdo que concite el consenso de todos con un único fin: gobernar para todos en la Laguna. Todos debemos afrontar un proceso que permita decidir el futuro de nuestro municipio, que erradique el sectarismo y el clientelismo que se han instalado en el Ayuntamiento y resquebrajan, como las raíces de los verodes, la estabilidad que esta Corporación necesita para afrontar los grandes retos que tiene la que un día fue capital de Canarias: sanear sus cuentas, ser diligente en los pagos, aprobar un Plan General que respete las propuestas de la ciudadanía, mejorar los servicios. En definitiva, servir a los vecinos, hacer su vida más fácil. Para eso nos dieron su voto de confianza.

*Cabeza de lista del PSOE de La Laguna y concejal