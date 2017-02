El sueño real de Judit

Judit López es, desde la noche del miércoles, la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Asegura que no se esperaba ser reina, que cuando se proclamaron las cuatro damas, no confiaba en obtener galardón alguno. No fue así. Con la fantasía Madame Soleil, diseño de Jorge González y representando a Fuentealta, la joven portuense se convirtió en la máxima representante del Carnaval chicharrero durante un año. Asegura que espera disfrutar su reinado. “Quiero pasarlo bien, ser natural y vivirlo al máximo”. Cuando salió al escenario, todos los nervios acumulados se esfumaron: “El traje dejó de pesar (y eran 350 kilos) y cualquier duda que tuviera se despejó por completo nada más empezar a sonar la música”. Con 22 años, asegura que siempre ha querido presentarse a Reina del Carnaval y hacerlo en Santa Cruz. “Es algo que siempre me llamó la atención, y por fin este año pude hacerlo. Imagínate lo contenta que estoy si encima he conseguido ser Reina en mi primera vez”.

La parte emotiva de este cetro es la dedicatoria que Judit hace a sus abuelos: “Están pasando una situación complicada y prometí que, ganara o no, mi participación se la dedicaría”. “Aún no he podido hablar con ellos, pero hace unos días le dije a mi abuela: ya verás que el miércoles tienes una nieta Reina del Carnaval. Y mira, lo he conseguido”, dijo emocionada.

Una emoción que no la ha abandonado durante toda su presentación y que se convirtió en lágrimas cuando escuchó su nombre como Reina del Carnaval. Antes, confiesa, el momento más intenso fue “cuando vi mi fantasía al completo. Me emocioné cuando pude verla y entendí que era mía, que tenía que defenderla”.

Judit invita a las jóvenes que siguen soñando con ser Reina del Carnaval a no dejar de intentarlo, ya que se puede conseguir: “Yo fui afortunada y, como yo, lo pueden lograr porque ser Reina del Carnaval no es algo que se consigue todos los días”.

Su segunda Reina

Si Judit defiende su sueño, el de su diseñador, Jorge González, lleva cumpliéndose ya desde hace unos años. Con Madame Soleil, Jorge consigue su segunda Reina del Carnaval. La primera fue en 2015 y también de la mano de Fuentealta. En esta ocasión reconoce que, nada más conocer a Judit, supo que ella sería su candidata. “Tenía una idea previa de cómo quería que fuera la candidata, sus rasgos, su presencia en el escenario y, en cuanto la vi, supe que era la persona perfecta para lucir la fantasía”. Detalla Jorge que “necesitaba una mujer de carácter, con aplomo, y Judit tiene todas esas características”.

La creación del diseño no empezó alrededor de unos materiales, sino de unos colores. “Pensé en el naranja, un color que, viendo las anteriores galas, no se había utilizado mucho, con eso, unido a la idea del sol, de ahí el nombre de Madame Soleil, fue surgiendo el diseño”. Lo más difícil, reconoce Jorge, fue crear la bola con móviles que coronaba el centro de la fantasía. “El giratorio fue con diferencia el elemento que más trabajo nos llevó, solo con él invertimos casi dos meses”.

Este joven diseñador, que también ha conseguido una tercera dama en el Carnaval de 2014 y que participa en la Gala desde 2012, reconoce que este año el nivel era muy alto. “Hablando entre nosotros, antes del inicio de la Gala, coincidimos en que, a diferencia de otros años en el que había favoritos, esta vez el nivel era muy elevado, no veíamos uno que destacara más que otro”. Finalmente, Madame Soleil sí que destacó entre el resto de fantasías, y Jorge ya piensa en el próximo año.

Más de 300 kilos de traje, adornado por plumas de pavo real, avestruz y faisán

La fantasía de Judit estaba inspirada en el sol, cuyo elemento central, un novedoso artilugio mecánico, emula con sus movimientos rayos de luz. “Queríamos acercar la luz y el color del sol al espectador de la Gala, en una clara alusión a uno de los iconos del Caribe”, apuntó el diseñador, Jorge González (en la foto superior) junto a la reina. El traje pesa 350 kilos y está compuesto principalmente por plumas de pavo real, avestruz y faisán y completado con piedras de cristal que lo iluminan.