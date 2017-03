Bayern – Madrid y Juventus – Barça, los ‘bombazos’ del sorteo

El Real Madrid se medirá con el Bayern de Múnich en cuartos de final de la Liga de Campeones, mientras que el Atlético lo hará contra el Leicester City y el FC Barcelona contra la Juventus, tal y como deparó el sorteo celebrado este jueves en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza).

El cuadro blanco, vigente campeón, se vio emparejado con el Bayern alemán que dirige Carlo Ancelotti, ex técnico del Madrid. La bola rojiblanca fue la primera en salir para citar a los de Diego Pablo Simeone con el campeón de la Premier.

La del FC Barcelona fue la última bola, sabiendo que su rival sería la Juventus italiana en los cruces de cuartos de final que tendrán lugar en ida y vuelta los 11-12 y 18-19 de abril, camino a la final de Cardiff el tres de junio.

ATLÉTICO DE MADRID – Leicester City.

Borussia Dortmund – Mónaco.

Bayern Múnich – REAL MADRID.

Juventus – FC BARCELONA.

We're in for a treat! The #UCLdraw… pic.twitter.com/l96zXG0vDE

— Champions League (@ChampionsLeague) 17 de marzo de 2017