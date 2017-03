El Acuasport Tenerife Echeyde asciende a la máxima categoría

El Acuasport Tenerife Echeyde logró ayer el ansiado ascenso a la División de Honor del waterpolo masculino nacional tras derrotar al C.N. Granollers por 9-14 en el encuentro de la décimo octava jornada de la Primera División. A falta de cuatro jornadas para finalizar la competición regular los tinerfeños aventajan al segundo clasificado, el Waterpolo Sevilla en 12 puntos -los mismos en juego- y con el average particular a favor. Por tanto, el Acuasport Tenerife Echeyde ya puede entonar el alirón como brillante campeón.

El conjunto tinerfeño viajó a tierras catalanas con la intención de no dejar escapar el ascenso en la primera oportunidad. No era una tarea fácil para los hombres de Juan Pablo Sánchez, pues el Granollers, aunque es un recién ascendido a la Primera División, ocupa la sexta posición y aspira al segundo puesto que daría la promoción de ascenso.

Pese a los guarismos 9-14 que reflejan el marcador final, fue un partido bastante complicado para el conjunto tinerfeño. Al principio del encuentro a los jugadores del Echeyde les costó entrar en juego porque el conjunto catalán salió muy fuerte y tras el 1-1 comenzó endosando un 4-1 al líder, espoleados por medirse al líder y por la celebración del 50 aniversario del club local. Sin embargo, septeto tinerfeño mejoró sus prestaciones para llegar al final del parcial con una desventaja de 5-3.

Con el paso de los minutos, los tinerfeños fueron encontrándose cada vez mejor en la piscina, cerraron muy bien la defensa con un Yurismel Horta colosal y se mostraron acertados en ataque. De esta manera, el segundo parcial de ocho minutos de juego efectivo fue un auténtico monólogo de los campeones que endosaron un contundente parcial de 0-5 al conjunto catalán para marcharse a los vestuarios con un claro 5-8.

En la reanudación, ambos conjuntos se emplearon con más ímpetu en defensa lo que se notó en la faceta atacante. De esta manera, los catalanes recortaron distancias en el marcador 2-1 para afrontar el último período con 7-9. Una distancia suficiente que permitió al conjunto dirigido por Juan Pablo Sánchez afrontar el último período con más calma y paciencia. Tras un reparto de goles, los tinerfeños endosaron un nuevo parcial de 0-4 que sentenció el partido que se cerró finalmente con el marcador de 9-14.

Destacó en la faceta anotadora Adrián Calvo y Eduardo Fernández-Caldas con tres goles cada uno, mientras que Alberto Pavón y Santiago San Martín sumaron dos tantos. Las siete exclusiones por cada bando, hablan de un partido intenso y duro, pero no bronco. Los jugadores del Acuasport Tenerife Echeyde celebraron en Granollers una victoria que les da el campeonato y el ascenso a la máxima categoría. “Todo el equipo está muy contento, ha sido un fin de semana perfecto para nosotros”, afirmó emocionado Juan Pablo Sánchez.