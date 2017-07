La avalancha de visitantes en coche colapsa San Andrés

Comodidad o simple desconocimiento. La realidad es que, cada fin de semana, los vecinos del barrio pesquero de San Andrés, ven como en sus calles se multiplican los coches que invaden aceras, pasos de peatones e incluso llegan a cerrar el acceso a alguno de los callejones interiores que comunican el pueblo. Y es que, a pesar de que junto a la oficina de información municipal, el Infobox, existen unas 200 plazas de aparcamiento, las personas que se acercan a disfrutar de los restaurantes de la zona prefieren aparcar, si es posible, en la puerta, y si no, donde sea. Desde la plataforma vecinal Hablemos. Juntos por San Andrés, que acoge a distintas asociaciones de vecinos, denuncian esta situación fin de semana tras fin de semana, la misma que, temen se intensifique también entre semana con la llegada de las vacaciones y la mayor afluencia de gente hacia Las Teresitas. “Lo que nosotros reclamamos es que se señalice de mejor manera el aparcamiento habilitado en el Infobox porque la gente no sabe cómo acceder a este lugar”, denuncian desde la plataforma.

Piden al Ayuntamiento que los fines de semana, cuando mayor afluencia de vehículos se da, “haya más presencia policial porque no puede ser que por el beneficio y el disfrute de la gente se perjudique a los vecinos de la manera en que está sucediendo”. “Hay aparcamientos en el Infobox pero mucha gente no sabe que existen o cómo acceder a ellos”, insisten y reconocen que “también los hay que no se quieren molestar y para eso está la policía, para cerciorarse de que no se aparca en cualquier sitio”.

Denuncian los vecinos que incluso el último domingo hubo vehículos que tuvieron que circular en dirección contraria porque era imposible girar en algunas calles del pueblo. “Eso es lamentable y no se puede tolerar”, se quejan desde la plataforma. Los 200 aparcamientos que se situan junto al Infobox se habilitaron en el verano de 2013, en principio de manera eventual y después del verano se convirtieron en permanentes.

Se intensificará el control policial de los aparcamientos el fin de semana

La edil de Movilidad de Santa Cruz, Zaida González, confirmó ayer que se dará orden a los refuerzos policiales que patrullan la costa los fines de semana para que también lo hagan en el interior de San Andrés. “Es evidente que la gente que aparca mal lo sabe y si no quieren hacerlo por las buenas pues se pondrán multas”. La edil defendió que la señalización del Infobox es suficiente