Larrea: “No nos planteamos convocar elecciones”

El nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Juan Luis Larrea, aseguró que no van a convocar elecciones tras el encarcelamiento de Ángel María Villar, detenido por corrupción, y que no debe constituirse “ninguna comisión gestora” pese a la suspensión cautelar del máximo mandatario.

“En principio estaré este mes entrante porque es inhábil, y a partir de ahí celebraremos una nueva Junta Directiva y se tomarán decisiones. No nos planteamos convocar elecciones porque queremos ver cómo pasa todo. Queremos ver si hay dimisión del presidente. Hay una serie de acuerdos reglamentarios que se me escapan”, afirmó Larrea tras la Asamblea celebrada este miércoles en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, la cual continuará este lunes con el balance económico.

Larrea, de 71 años, ha sido elegido presidente de la RFEF debido al artículo 34.7 de los Estatutos, en donde se dice que “en supuestos de ausencia, enfermedad o cualquier otra causa que impida transitoriamente desempeñar sus funciones, el presidente será sustituido por los vicepresidentes en su orden, por el tesorero, y en última instancia, por el miembro de mayor antigüedad, o por el de más edad si aquella fuera la misma”.

En este sentido, el dirigente confirmó que “ya no tiene que haber ninguna comisión gestora” porque “hay una Junta Directiva con un presidente”. “El artículo 34.7 aplica una serie de normas ante la ausencia de presidente para la continuidad, para que siga todo normal y lo que hemos pretendido es que las competiciones sigan lo mas normales posibles”, añadió.

Esta situación se ha producido tras la detención y encarcelamiento de Ángel María Villar y su suspensión por parte del Consejo Superior de Deportes (CSD). El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz le acusa de administración desleal, apropiación indebida y/o estafa, falsedad documental y corrupción entre particulares, en una ‘operación Soule’ en la que también están encarcelados su hijo, Gorka Villar, y el vicepresidente primero de la RFEF y presidente de la Federación Tinerfeña, Juan Padrón.

“Hay que dejar trabajar a la justicia, se están escribiendo ríos de tinta fuera de lugar”

El nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Juan Luis Larrea, aseguró que “hay que dejar trabajar a la justicia” tras el encarcelamiento de Ángel María Villar, detenido por corrupción, y que su cargo es “provisional”, además de confiar en su “inocencia” tras llevar 28 años en la Federación.

“Lo que hay que hacer es dejar trabajar a la Justicia, se están escribiendo ríos de tinta que se salen de lugar. Vamos a ver lo que sale”, afirmó Larrea tras la Asamblea celebrada este miércoles en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, la cual continuará este lunes con el balance económico.

El extesorero, nombrado por la comisión delegada de la RFEF y ratificado por la Asamblea como presidente, añadió que son “momentos complicados” y espera que “se solucionen pronto”, aunque confía “en su inocencia” en el caso y será “la justicia la que pase por los demás”.

“No tengo temor a nada. Por los demás no puedo hablar”, aseveró Larrea, de 71 años, que acudirá este jueves a declarar en calidad de testigo con motivo de la investigación en la ‘operación Soule’. Larrea ejerció de tesorero de la RFEF desde 1988.

El también presidente de la Federación Guipuzcoana subrayó que ha tenido “una excelente relación” con el hasta ahora presidente y que espera “seguir teniéndola” ya que no le ha “defraudado” y es su “amigo”, a pesar de no haberle nombrado en la Asamblea. “Llevo trabajando por el fútbol más de media vida y es lo mejor que sé hacer aquí, allí y en todos los sitios. No voy a decir nunca que no soy amigo de él”, comentó sobre su relación con Villar.

“Esto es una provisionalidad, hemos tenido que aplicar el artículo 34.7 de los Estatutos y me ha tocado a mí. No me tiene que asustar nada. Llevo mucho tiempo en el mundo del fútbol, he hecho las cosas lo mejor que he sabido y así pienso seguir haciéndolas con ayuda de toda la junta que ya estaba nombrada y de los presidentes territoriales. Vamos para adelante”, declaró Larrea tras la Asamblea.

Para el dirigente vasco, lo más importante ahora es “aprobar el tema de las cuentas en la próxima Asamblea” -lunes 31 de julio-, para así coger “unos días de vacaciones”. “Queremos reunirnos nuevamente en septiembre y tomar decisiones con cautela”, añadió Larrea, que confía en que las cosas se hayan “apaciguado” y sabrán mejor “qué hacer”.

“NO SON CUENTAS SOSPECHOSAS”

“Pretendemos que se aprueben unas cuentas que son inmaculadas. Lo que queremos es quitar todas las salvedades que podía tener que no hay ningún problema. Lo que hemos hecho han sido unas correcciones por cambios de criterios contables. Las explicaremos debidamente”, avanzó.

“Presentamos unas cuentas precipitadamente, por eso nos ha parecido oportuno darnos dos o tres días más para trabajar con los auditores para presentar unas cuentas que no tengan ninguna mancha y que se aprueben debidamente todas”, prosiguió el ex tesorero de la RFEF.

Además, Larrea reiteró que “no son cuentas sospechosas”, ya que lo único que han pretendido es “que se completen mejor” o tratar “las salvedades” que tienen para “intentar corregirlas todas”. “Son tres correcciones en las que nosotros tenemos un criterio de aplicación y que en el buen sentido contable deberíamos de aplicar de otra manera, pero no tienen que ver con las de 2015. Hay un tema de aplicación de LaLiga, hay un contrato de Adidas, hay otras cosas que no tienen ningún contenido profundo, pero pretendemos hacerlo bien”, garantizó.

En este sentido, el nuevo mandatario sostuvo que lo que han hecho para cuadrar las cuentas es “pretender seguir las instrucciones de los auditores de los dos últimos ejercicios para intentar corregir todas las instrucciones” que estos les hacían, “que no eran malas” y que solo eran “unos criterios contables” que quieren “aplicar”.

Insistido por el balance económico, Larrea dijo a los medios que pueden estar “tranquilos”. “No hay 18 millones de déficit”, contestó a una pregunta en la que dijo “no saber” de dónde sale esa cantidad. “En principio lo que quiero son las reservas oportunas para tratar dentro de dos o tres días”, añadió haciendo gala del principio de prudencia contable.

“Por eso hemos decidido presentarlas el lunes después de dos o tres días”, insistió Larrea tras la Asamblea que contó con la presencia de 93 asambleístas. “No estoy preocupado por nada”, sentenció Larrea.

ProLiga recuerda que Larrea lleva “30 años con Villar” y “sale reflejado en el auto” del juez Pedraz

El presidente de la Comisión de Clubes de Tercera y Segunda B (CCT-ProLiga), Óscar Garvín, ha recordado este miércoles que el nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Juan Luis Larrea, estuvo “al lado” de Ángel María Villar durante casi tres décadas, además de aparecer en el auto del juez Pedraz con motivo de la ‘operación Soule’.

“Larrea lleva 30 años con Villar y en el auto del juez sale reflejado. Cumple órdenes y no manda. Pero insisto, sale en el auto porque se reproduce esa conversación en base a un dinero que hay que transferir a una cuenta particular. Entiendo que, lógicamente, debe saber todo esto. Además, ratificó también los transferencias a Haití y eso lo tendrá que explicar”, dijo Garvín tras la Asamblea General celebrada en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

“Lo que queremos son unas elecciones limpias y libres”, añadió. “Lo normal es que todo esto acabase con unas elecciones. El lunes, en la nueva fecha para someter a votación el balance económico, “se debería producir la disolución de la Asamblea y la convocatoria de una una nueva junta gestora”, añadió Garvín, que lamentó la ausencia de “ruegos y preguntas”.

El presidente de ProLiga se quedó “sorprendido” con este asunto. “No ha habido ruegos y preguntas. Nosotros queríamos preguntar sobre los pasos a tomar a partir de ahora, pero espero que el lunes nos dejen hacer preguntas. He intentado saber quién nombra a Larrea y en base a qué, pero simplemente se ha dicho que es por criterio de antigüedad. Sin embargo, no sé a qué punto de los Estatutos nos atenemos y espero que el lunes nos puedan responder”, agregó.

Respecto a la cita de este lunes, el presidente de ProLiga recordó que las cuentas está “judicializadas”. “No estoy dispuesto a votar a favor de esas cuentas hasta que se auditen y todo esto salga. Me ha parecido raro que las cuentas las hayan ajustado tan rápido”, añadió Garvín, que subrayó que las cuentas salen “del actual presidente de la RFEF” pues Larrea acumulaba 28 años como tesorero de la Federación.

“A día de hoy, respetando la Justicia y el secreto de sumario de un presidente que está encarcelado, no creo que deban ser aprobadas por nadie”, dijo Garvín, que está “preocupado” por el “vacío de poder” en el ente federativo. “Lo que más me preocupa es que la RFEF salga lo menos perjudicada porque es la casa de todos. Sí me preocupa que está Asamblea es ilegítima y lo que hay que proceder es a convocar unas elecciones limpias donde todo el fútbol español pueda votar”, comentó.



“DEBEMOS PRORROGAR LOS PRESUPUESTOS DE 2016”

Por otro lado, el máximo dirigente de ProLiga afirmó que deberían proceder, en materia económica, con los presupuestos del pasado año. “Debemos funcionar con presupuestos prorrogados de 2016 y a partir de ahí se esperará a ver qué dice el juez, a unas nuevas elecciones y a que se auditen todos los últimos años para poder continuar”, espetó.

“Nosotros solicitaremos a la secretaria general -Esther Gascón- que disuelva la Asamblea y convoque elecciones. Tiene que haber una nueva convocatoria y no la tengo de momento. Si no hay orden del día podremos incluir lo que creamos oportuno. No creo que el lunes haya que votar nada ni aprobar nada. Hasta que se resuelva al situación no debería votarse nada”, sentenció Garvín.