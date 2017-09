“Si el juez ordena arrestar a Puigdemont o a Rajoy, los mossos arrestaremos a Rajoy, a Puigdemont o a quien sea”

Visitó el pasado fin de semana Tenerife invitado por la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) de Tenerife, dado que se trata de un especialista en la utilización de las defensas eléctricas Táser, que pronto entrarán en uso en el Instituto Armado. Junto al policía local de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona), Sebastián Serrate, ilustraron el pasado viernes a una treintena de guardias civiles y agentes municipales de Santa Cruz de Tenerife y de La Laguna, como ya informó este periódico. Pero Toni Castejón (Barcelona, 1970) es, además, una referencia en la policía autonómica catalana, dada su trayectoria profesional y sindical. Afiliado desde hace diez años al Sindicato de Mossos D’Esquadra (SME), hace siete que ejerce como portavoz de una organización que, en 2015, lo eligió como su secretario general. Desde una atalaya privilegiada como pocas, era imprescindible que los lectores de DIARIO DE AVISOS tuvieran de primera mano las impresiones de Castejón sobre la tensa situación política que atraviesa hoy en día Cataluña.

-Como policía, usted está al cabo de la calle en Cataluña. ¿Qué ambiente se respira entre la gente?

“La verdad es que hay bastante normalidad. Los catalanes siguen haciendo su vida con total naturalidad, y hacen lo que han hecho todos los días. En ese sentido, estas semanas son como otra cualquiera, exceptuando, claro está, la conmoción vivida por los atentados de mediados del pasado mes”.

-¿No se refleja, entonces, toda la controversia sobre la propuesta para celebrar un referéndum el día 1 de octubre, o el conflicto institucional entre el Parlament y la Generalitat con la Administración General del Estado?

“Es verdad que, a medida que pasan estos días, que tanto se lee y se oye sobre el tema, sí que se habla más en la calle. Desde luego, se habla más del asunto que, por ejemplo, hace dos años. Eso se lo puedo garantizar y, en cierto modo, es normal que así sea”.

-Siempre hablando de lo que usted palpa en la calle, ¿qué quieren los catalanes de a pie, el ciudadano medio?

“Desde mi perspectiva personal, la gente lo que quiere es que llegue pronto el día 1 para ver qué ocurre. Hay expectación entre los catalanes”.

-Como policía experimentado, ¿advierte alguna señal de que pueda brotar la violencia, de que los ánimos estén exaltados, de que pueda producirse algún tipo de enfrentamiento?

“Para nada. No se percibe que pueda llegarse a una situación así. En absoluto. Otra cosa son las movilizaciones. Seguramente habrán manifestaciones y demás, pero eso ya está pasando ahora mismo. Por ejemplo, hay movilizaciones con los registros que está practicando la Guardia Civil estos días. Pero no se han producido actos de violencia, y esperemos que no los haya, por supuesto”.

-Dejemos la calle y vamos a los mossos. ¿Qué percibe entre sus compañeros?

“En los mossos pasa exactamente como en cualquier otro cuerpo de seguridad. En tu casa eres lo que quieras, y cada uno viene de su casa. Hay independentistas como hay quienes rechazan este proceso, y mil cosas más. Pero eso es en tu casa, porque cuando llegas al trabajo todos somos lo mismo: policías. Porque es así y no puede ser de otra manera. Seas mosso, policía nacional o guardia civil, al final somos todos lo mismo: policías”.

-¿No hay debate político alguno entre los mossos, a pesar de lo que está pasando?

“Sí que hay debate, claro que sí. Hay muchas opiniones distintas y allí se puede hablar, hay libertad. Pero se queda en eso. Insisto en que, por mucho que cada uno venga de su casa y sea lo que sea y piense lo que piense, en el trabajo somos todos lo mismo: policías”.

-¿Lo tiene tan claro el mando? ¿Han recibido alguna instrucción en estos días sobre cómo deben de actuar?

“El mando lo tiene muy claro y, entiendo lo ha dejado claro con una Instrucción en la que se recuerda que no varía el modo de proceder, que será el de siempre. A través del Área de Información y siempre en atención a lo que decida la autoridad judicial competente. Estamos a sus órdenes”.

-¿Esa Instrucción fue dictada por el Mayor [máximo cargo policial de los Mossos D’Esquadra], Josep Lluís Trapero?

“Así es. La Fiscalía citó hace unos días tanto a los Mossos como a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Como había cierto debate en prensa sobre cómo iban a actuar los mossos, entiendo que esa Instrucción acabó con las posibles dudas que pudiera tener alguien. Haremos lo que ordene la Autoridad Judicial competente”.

-Si la autoridad judicial competente ordena a los mossos detener a los alcaldes que apoyan el referéndum, ¿qué harán los mossos?

“Lo que siempre hemos hecho. Cumplir las órdenes y, si se diera el caso que usted me dice, detener a los alcaldes”.

-¿Y si la autoridad judicial competente ordena arrestar a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, o al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont?

“No le quepa la menor duda. Si el juez ordena arrestar a Puigdemont o a Rajoy, los mossos arrestaremos a Rajoy, a Puigdemont o a quien sea. Nosotros somos policías, y cumplimos las órdenes. En realidad, puede usted quitar el nombre y poner una X, porque a nosotros esa parte no nos compete. Para eso hay otros compañeros que investigan y luego el juez decida sobre lo que hay que hacer. Insisto en esto, porque es bueno que todo el mundo pueda comprender cuál es el papel de los mossos. Cumpliremos las órdenes del juez, como hemos hecho siempre. Sin hacer preguntas, porque tampoco las hacemos cuando se nos ordena detener al vecino del quinto piso por la causa que sea”.

-¿No quedaron los mossos demasiado expuestos al debate político a cuenta de los atentados de agosto? ¿Se sintieron desprotegidos?

“La verdad es que sí, pero aquí pasa mucho eso. Cualquier actuación de los mossos tiene muchos ojos encima, y seguro que recuerda alguna actuación policial que obtuvo un eco mediático tremendo. En fin, eso también tiene su parte buena, pero ciertos debates no tocaban esos días. Se ha hablado demasiado, es la verdad”.

-¿Cómo vivieron los mossos esos sucesos?

“Con mucha entrega, trabajando todo el mundo entre 18 y 20 horas diarias hasta que cogimos a los responsables. Agradecemos mucho que la gente nos lo reconociera. Dentro de la terrible desgracia que supuso, salió bien porque se neutralizó la amenaza lo antes posible”.

-¿Qué impresión se lleva del curso de formación sobre las defensas eléctricas que ha organizado la AUGC en Tenerife?

“Pues mire, la impresión que me llevo tiene mucho que ver con lo que hemos hablado. Estas jornadas han sido un ejemplo de hermandad entre policías, por mucho que unos fueran guardias civiles, otros policías locales y otros, bueno (sonríe) yo que soy mosso d’esquadra. He comprobado que los compañeros de Tenerife tienen un ambiente fantástico, de confianza y colaboración absoluta. Y eso es muy importante, porque, con independencia del uniforme que lleves, todos somos policías. No puedo más que felicitar a los compañeros de Tenerife por tenerlo tan claro”.