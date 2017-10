Pérez (XTF-NC): “La influencia de Ramos en el PSOE proviene del HUC”

“El vínculo es claro como la luz del día”. Con esa contundencia respondía ayer a DIARIO DE AVISOS el portavoz de Por Tenerife-Nueva Canarias en el Ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez, al ser cuestionado sobre la posible relación entre el PSOE y los procesos de selección de personal en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) y la influencia que hubiera tenido Pedro Ramos durante los últimos años. Pérez, histórico dirigente del PSOE durante décadas, afirma sin ambages que “si hoy Pedro Ramos es un factótum en el PSOE es por su influencia en el Área de Personal y los procesos de selección del HUC”. Asegura el concejal que “un puesto así, que controla quién trabaja en el hospital universitario y quién no, Coalición Canaria no deja que lo ocupe cualquiera, ya que el HUC siempre dispuso de una plantilla volante pero que supone el trabajo de esas personas; de ahí la enorme influencia que ha tenido Ramos al respecto”. Para Pérez, no hay dudas en que “se puede identificar a un número elevado de personas que trabajan en el hospital y que son militantes del PSOE en La Laguna”. Sobre cómo podría manifestarse esa relación entre ambos asuntos, el concejal aseguró que “no me lo ha contado nadie, porque lo viví yo; de siempre se votaba al final de los debates, pero un día se fijó la votación a una hora determinada. Recuerdo que justo antes de esa hora llegaba un montón de gente, la gran mayoría desconocidos, y votaban siempre en la misma dirección”. En cuanto a por qué se perpetuaron tales hechos, Pérez reconoció que “al principio se hizo la vista gorda, y al final Ramos y los suyos se hicieron con el control del PSOE en La Laguna”. Por último, Pérez quiso recordar el episodio de Masca: “Contaron con muchos medios para la campaña pero al final solo se presentaron en La Laguna, y aunque no sacaron ningún concejal ayudaron a CC a no perder la Alcaldía; ahora, en cierto modo, pasa lo mismo”.