Alba González Abilgaard, una isorana que aspira a ser la mejor modelo

La modelo Alba González Abildgaard, de 25 años de edad y 1,74 metros de altura, natural de Guía de Isora, aspira a representar a España en el concurso internacional Miss Global Model of de Year. Para ello solicita el apoyo en la votación que se realiza a través de Internet y en la que ahora mismo marcha segunda a escasos puntos de la primera, a falta de una semana para que concluya la votación.

Alba agradece todo el apoyo que está recibiendo desde Guía de Isora, “con el Ayuntamiento a la cabeza”, afirma, dejando claro que se siente “muy orgullosa de su pueblo”. Recuerda que para votar por ella hay que hacerlo a través del enlace http://www.pageantvote.net/pageants/1203/contestants/10327.

La modelo isorana recuerda que empezó en el mundo de la moda “con apenas 14 añitos, en las fiestas del pueblo, luego siempre iban saliendo cositas que he aprovechado y le he sacado el máximo rendimiento”, señala.

El gran salto se produjo hace cuatro años, en 2013, cuando fue a Granada representando a Canarias en Miss Earth Spain, “no resulté ganadora pero me sirvió para conocer a muchas personas relacionadas con el sector de la moda y la pasarela. Fue el impulso que necesitaba para lanzarme un poco más”.

“Este año Santi, el delegado de Showstar Tenerife confió en mi para representar a España en certamen internacional de Modelos Miss Global Model of the Year y le estoy totalmente agradecida por darme esta oportunidad, aunque ahora todo depende de las votaciones”.

“Me encuentro fuerte, con muchísimas ganas, y actitud para enfrentar este reto y sacar lo mejor de mí, por eso necesito el apoyo de todos, incluido los lectores de DIARIO DE AVISOS”.