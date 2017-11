Correa: “El Servicio Canario de la Salud está en pañales en accesibilidad”

El concejal de Accesibilidad del Ayuntamiento de Santa Cruz, Carlos Correa (PP), denunció ayer que “el Servicio Canario de Salud (SCS) está en pañales en el cumplimiento de la legislación en materia de accesibilidad universal y, lo peor, es que ni siquiera cuente con una estrategia propia para ponerse al día”. Correa reconoce que “es cierto que la mayoría de las administraciones públicas no cumplimos al 100% los objetivos marcados de accesibilidad, pero la situación de los centros sanitarios es mucho más grave porque no se percibe que haya una voluntad de mejorar”.

El concejal hace estas declaraciones después de que otros colectivos como Queremos Movernos hayan hecho público que centros de salud de la capital como la Casa del mar en Anaga o el de San Andrés, carezcan de los mínimos en accesibilidad. El concejal chicharrero advirtió que “la accesibilidad a los centros de salud o a los servicios de urgencia no consiste en poner una rampa para que los que usamos silla de rueda podamos acceder. La accesibilidad universal va mucho más allá y requiere que las propias instalaciones garanticen la movilidad de cualquier persona, tenga la discapacidad que tenga”.

“Es habitual -continúa- que en los centros de salud haya rampa para acceder pero ni los mostradores a los que tenemos que dirigir están adaptados en altura y en muchas ocasiones ni siquiera los baños. Qué decir de personas con una discapacidad visual o acústica auditiva para quienes no existe accesibilidad alguna”. Para Correa, “lo verdaderamente grave no son las carencias sino la falta de voluntad del SCS por progresar de verdad en este campo. Necesitamos un verdadero plan de accesibilidad para la Sanidad pública, con diagnóstico, con un calendario de objetivos y con una ficha financiera real. Y que se cumpla”. Recuerda el edil que, “a la fecha que estamos ya es muy tarde, en los dos consejos anteriores a los que he asistido he denunciado la falta de accesibilidad y que deberían de haber redactado el plan de accesibilidad y haber comenzado las mejoras, eso fue hace un año”. “La accesibilidad en nuestro país es un derecho que obliga a las administraciones públicas (…) El SCS debería tener en cuenta que si no reacciona está discriminándonos y violando un derecho reconocido”.

Carlos Correa asumió, no obstante, que “todos tenemos que mejorar en accesibilidad, no sólo la Sanidad canaria, y puedo asegurar que desde Santa Cruz estamos trabajando duro para que la capital sea una ciudad más accesible y en esa causa necesitamos el concurso de las administraciones públicas que tienen su sede en nuestra capital”. Correa detalla que en Santa Cruz, actualmente en fase de ejecución de obras de adecuación hay nueve sedes y en fase de proyecto un total de 17.