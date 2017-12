Manolo Ramos, la ‘Wikipedia’ de Candelaria

En su amplia casa de Araya guarda más de un siglo de historia del pueblo que le vio nacer (Valle Gran Rey) y del que le acogió en su juventud (Candelaria). Manolo Ramos es una Wikipedia viviente, gracias a la recopilación de miles de imágenes y sonidos, producto de su amor por la historia, la religión y la música, y de su insaciable capacidad para investigar; tanto, que hasta estudió para detective privado, aunque fue funcionario de la Hacienda estatal.

Manolo Ramos nació el 18 de marzo de 1950 en Valle Gran Rey (La Gomera) y, aunque no olvida sus raíces, es hoy un candelariero de pro, como se puede reflejar cuando uno visita su casa, auténtico museo de Candelaria.

Manolo Ramos tuvo que trasladarse con 14 años a Tenerife para ingresar en el instituto y comenzó a vivir con unos tíos en Candelaria, en donde comenzó su relación con la Villa Mariana y con la Patrona, pues recuerda que “fue allí, donde vendían objetos religiosos, donde conocí a Lina, con la que me casé en 1974, cuando yo estaba dando clases de guitarra donde hoy está el museo sacro”. Su devoción por la Virgen le dio por escribir en 2009 un libro que recogía, 44 años después, la primera y única peregrinación de la Virgen de Candelaria por todos los pueblos de Tenerife.

Pero Manolo Ramos también es autor de dos obras que recogen el ayer y hoy de Candelaria. Una galería de imágenes inéditas desde principios de siglo, aunque la mayoría están datadas a partir de 1950, cuando Candelaria era un pequeño pueblo marinero. De igual manera, escribió la biografía de los abuelos del futbolista Pedro Rodríguez, hoy en el Chelsea inglés, originarios de Araya, y un libro de poesía, Retazos, siguiendo la estela de aquel poema, El lenguaje gomero, con el que en 1972 ganó el primer premio de un certamen realizado en el Teleclub de la Villa, donde antes había estado el Frente de Juventudes y hoy es la Casa de la Música Abilio Alonso Otazo, en la céntrica calle La Arena.

“Empecé mis correrías por calles, plazas, el muelle, casas, patios…, recogiendo fotografías, recabando datos de las mismas, contrastándolas… A veces, existían lagunas en algunas informaciones, pero ese olvido lo reparaba en posteriores visitas. Parecía que la brisa del mar les había refrescado la memoria. Era un trabajo arduo y de mucha paciencia. No es una labor fácil, pero tampoco imposible. Había que coordinar aquel puzle de retratos, dándole un contenido de identificación visual y textual. Es de justicia reconocer que el autor de mis libros ha sido el pueblo de Candelaria, el mismo que me abrió las puertas sin un mal gesto, siempre con una sonrisa y dispuesto a colaborar, a contagiarme con esa palabra de aliento, a motivarme para que no flaqueara en el camino de investigación que había emprendido”, relata Manolo Ramos.

Más allá de sus libros, cuenta en su casa con una extensa documentación fotográfica, hoy digitalizada, que, unida a viejos utensilios, como una cámara cinematográfica de súper 8 de los años 30, haría las delicias de cualquier coleccionista. No hay rincón de su casa, ni siquiera las paredes, donde hay firmas y dibujos de muchos personajes, que nos resulte indiferente, y cualquier rincón guarda celosamente historias, unas personales y otras de todo Valle Gran Rey y Candelaria. Solo la prodigiosa memoria de Manolo Ramos sabe el dónde y cuándo de cada foto, de cada objeto, de cada pintura, de cada grabación.

Allí, en Araya, nuestro protagonista también dispone de un museo musical, pues recuerda que desde el año 70 participa en los festivales de la canción de Candelaria e incluso en el de Vallehermoso, en La Gomera, sin olvidar su estrecha relación con Los Panchos, con quienes compartió buenos ratos en su casa en los continuos viajes del grupo a la Isla. Fue también fundador de la rondalla Santa Ana y de las agrupaciones folclóricas Los Brezos y Chaxiraxi -hoy una muestra de folclore lleva su nombre-, sin olvidar su faceta de concejal del grupo de gobierno desde 1995 a 2001, lo que es una muestra de su polifacética vida.

Primer bibliotecario

Pero si hay algo de lo que Manolo Ramos se siente orgulloso es de haber sido el primer bibliotecario de Candelaria.

Ante la ausencia en el municipio de un centro neurálgico para difundir la cultura, el alcalde Rodolfo Afonso Hernández, en 1976, decide montar la primera biblioteca municipal y decide encargarle la misma a Manolo Ramos. “A principios de 1976 tuve que acudir a unos cursos impartidos por la directora de la Casa de la Cultura, María Luisa Fabrellas, no sin antes recibir el permiso del Ministerio de Hacienda para poder dedicarme por las tardes a la biblioteca”, señala Ramos.

Recuerda que la primera biblioteca de Candelaria se montó en una sala acondicionada en lo que hoy es el Ayuntamiento Viejo, “invirtiendo el Consistorio 150.000 euros, mientras que nos donaron el mobiliario y 2.152 volúmenes, valorados en 690.000 euros”.

La inauguración tuvo lugar el 9 de abril de 1976, con la bendición del prior de los Dominicos, Manuel Uña Fernández, siendo presidido el acto por el alcalde Rodolfo Afonso y y toda la Corporación municipal. Ramos relanzó la biblioteca durante un año y luego cedió su puesto a un nuevo bibliotecario.

Primera y única peregrinación de la Virgen por toda la Isla

Para recaudar fondos destinados a la obra nueva del seminario diocesano, el obispo nivariense Luis Franco Gascón decide en 1965 que la Virgen de Candelaria peregrine por los pueblos de Tenerife, siendo esa la primera y única vez que lo hace por toda la Isla. Se recaudaron 7.307.722,55 pesetas, una cantidad muy respetable para la época. Cuando la Virgen regresó a Candelaria, el 28 de enero de 1965, el obispo anuncia la edición de un libro para recordar la peregrinación. Sin embargo, pasó el tiempo y ese libro no salía, hasta que Manolo Ramos lo edita 44 años después, en 2009, bajo el título La Viajera Peregrina por los pueblos de Tenerife