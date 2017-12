“Me parece atrevido decir que el técnico no vale porque el equipo va a mitad de tabla”

No cabe duda de que José Luis Martí está atravesando los momentos más delicados en sus cien partidos que lleva dirigiendo al CDTenerife. Sin embargo en los malos momentos salen a relucir las personas que apoyan y las que no. Se puede decir, sin miedo a equivocarse, que el técnico tiene el vestuario blanquiazul totalmente entregado a su causa. Ayer Vitolo, capitán de su equipo, realizó una defensa a ultranza del entrenador balear. Dijo con contundencia que su preparador “es uno de los mejores de la liga” y ese es su pensamiento, que no va a cambiar “aunque el equipo vaya último”.

A Vitolo le parece un “atrevido” que se diga que el entrenador no vale “porque el equipo vaya a mitad de tabla”. “Él sabe que esto es fútbol, y funciona así. Cada uno puede opinar lo que quiera y eso es algo que respeto, pero también se debe respetar mi opinión y la del club”, añadió en este sentido.

El centrocampista insistió en la idea de que todo lo que sea prescindir del entrenador, “independientemente del momento que sea, para mí sería un error. Sé lo que es el fútbol, las decisiones que deben tomarse, pero no veo, a día de hoy, un Tenerife sin Martí de entrenador”, aseveró.

Proponiendo soluciones para variar la dinámica de resultados, Vitolo confesó que “lo primero que hay que hacer, y que ha sucedido siempre en el fútbol, es aferrarse a un trabajo defensivo importante” “No solo la defensa y el medio campo, sino que todos los jugadores tenemos que hacer un bloque defensivo fuerte. Con los jugadores que tenemos, siempre vamos a crear ocasiones claras en los partidos, sea como sea. Es verdad que vamos a tener más probabilidades de ganar si el equipo mantiene la portería a cero y creo que, ahora mismo, es una deuda que tenemos pendiente y que tenemos que solucionar”, insistió el mediocentro.

Resaltó también que en el vestuario tienen “ganas de cambiar la dinámica, y eso es un extra de motivación”. “Sabemos que venimos de varias semanas sin ganar, y para cambiar las dinámicas siempre nos hemos escudado en el trabajo y en confiar en lo que se está haciendo. Hemos salido de situaciones mucho más complicadas que la que se vive a día de hoy”, recalcó por último.