Gladis de León mintió al juez sobre el estatus de su exdirector artístico

“¿Es cierto que don Ángel Ramos contaba por aquel entonces, en las fechas que se desarrolló la Cabalgata de Reyes y las galas de las Fiestas de Mayo de 2016 con un despacho, con un correo y con un teléfono corporativo?”, preguntó en un juicio celebrado el pasado 24 de enero el abogado del citado Ramos, exdirector artístico del Organismo Autónomo de Fiestas de Santa Cruz de Tenerife. “No, no, no”, negó hasta tres veces la concejala de Fiestas, María Candelaria de León León, más conocida como Gladis de León. “¿Eso no es cierto?”, repitió el letrado de Ramos.“No. Al menos, a mí no me consta. No lo sé. No, no”, volvió a negar Gladis de León.

Lo cierto es que mentía, al menos en lo que se refiere al correo corporativo, tal y como se puede comprobar en la imagen que acompaña a estas líneas. En la misma se observa un correo electrónico fechado minutos después de las once y media de la mañana del 12 de abril de 2016 (dentro del intervalo de tiempo fijado en la pregunta del abogado) y en la que se observa cómo uno de los destinatarios es Ángel Ramos y otro es, precisamente, la concejala de Fiestas. El resto de nombres incluidos en el mensaje son de más trabajadores del Organismo capitalino, y se suprimen por ser ajenos a la controversia que nos ocupa. DIARIO DE AVISOS ha tenido acceso a varios correos electrónicos más en los que se comprueba igualmente que Ramos contaba con el corporativo. Respecto al despacho o el teléfono, Ángel Ramos espera demostrarlo en un próximo proceso que, tal y como anunció en este periódico, derivará de su denuncia por supuesto falso testimonio de Gladis de León en la vista celebrada por el despido, para lo cual pretende llamar como testigos a los propios funcionarios del Organismo.

Lo que sí queda demostrado ahora es que, al menos en el caso del correo corporativo, Gladis de León mintió ante el juez que celebraba el juicio a cuenta del despido de quien fuera director artístico del Organismo Autónomo de Fiestas durante el primer año de singladura de la actual concejala.

Respecto a que Ramos era realmente el director artístico del Organismo de Fiestas capitalino, tal y como él sostuvo en la entrevista publicada en la edición de ayer, las pruebas de que así era son abrumadoras. Si junto a dicha entrevista ya se mostró la imagen de la rueda de prensa de presentación de la Cabalgata de Reyes de 2016, hoy se puede contemplar el programa de las Fiestas de Mayo del mismo año, en el que Ramos figura como director. Es más, hay notas de prensa donde hasta el mismísimo alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, alude a Ramos como el director artístico de alguno de dichos actos.

Sin embargo, el desapego de Gladis de León hacia el que fuera estrecho colaborador (y amigo personal, según su versión) llega a tal punto que, durante su comparecencia ante el juez, no solo negó tener relación de amistad o enemistad con él, sino que, además, cuando es preguntada si lo conoce, respondió hasta en tres ocasiones que ella conoce “por el cargo mío a muchísima gente del Carnaval y de las fiestas”, frase que repitió hasta en tres ocasiones, para luego añadir que por tal motivo conoce a “unas 10.000 personas” o, incluso, que “le pongo cara”. Estas respuestas dolieron especialmente a Ramos, quien sostiene que son amigos desde que tenían 20 años.

Como dice el propio interesado, será en un juicio por supuesto falso testimonio donde se demostrará si es Gladis de León quien miente sobre lo sucedido o es el propio Ramos, ya que en dicho proceso podrá llevar a los testigos necesarios y a presentar las pruebas que sostienen su relato íntegramente, no solo en cuanto a los correos o a su desempeño en el Organismo.