Tenerife se prepara para acoger la Copa de la Reina de voleibol femenino

Tenerife acogerá una nueva edición de la Copa de la Reina de voleibol femenino 19 años después, una importante cita que servirá para rendir homenaje al histórico Club Voleibol Tenerife. El vigente campeón, el CV Fachadas Dimurol Libby’s Haris ya trabaja en la organización de un evento que se disputará en el Pabellón Juan Ríos Tejera de La Laguna del 2 al 4 de marzo.

Una representación de jugadoras del Fachadas Dimurol Libby’s encabezada por la capitana Laura Naranjo, Cristina Sanz, Kyra Holt y Miroslava Kijaková visitaron DIARIO DE AVISOS para promocionar la competición. “Las jugadoras se mostraron muy ilusionadas” con este reto y esperan el máximo apoyo de la afición tinerfeña en el Juan Ríos Tejera. “Hay que llenar el pabellón, quiero ver las gradas de color azul”, afirmó Sanz.

La líbero Laura Naranjo, reconoció que “cada día notamos un poquito más ese nerviosismo de que se acercan las fechas de la Copa”. Sin embargo, aún resta por disputar el partido del próximo sábado ante el Sant Cugat correspondiente a la Liga Iberdrola para “comenzar a preparar el partido se semifinales”.

Naranjo reconoció que “el club no nos ha metido la presión de renovar el título”, pero destacó que “primero hay que superar al rival de semifinales, y para ello vamos a tratar de jugar lo mejor posible para conseguir el pase a la gran final”. Cuestionada por la posibilidad de repetir título, consideró que “tenemos posibilidades, pero somos un equipo diferente, con jugadoras nuevas. En semifinales vamos a tratar de dar lo mejor de nosotras para jugar la final, independientemente del rival que nos toque”.

La capitana del Haris hizo un llamamiento a la afición de la Isla y espera el máximo apoyo de cara a la Copa. “Nosotras contamos con el apoyo absoluto de nuestra afición y desde aquí me gustaría hacer un llamamiento a todos los aficionados al voleibol porque se vivirá un fin de semana histórico en Tenerife. Aquí hay mucha gente que le gusta el voleibol y tienen la oportunidad de aprovechar esta ocasión para ver buen voleibol”.

Por su parte, Cristina Sanz también reconoció que “todas las compañeras tenemos cada vez más ganas de que llegue la semana de la competición”. La colocadora blanquiazul aseguró que la plantilla no tiene presión por revalidar el título pues “primero tenemos que intentar ganar la semifinal. La presión deben tenerla las favoritas, el Logroño, que vienen para volver a conquistar el título. Cualquier equipo puede ganar su eliminatoria y pasar a la final por lo que espero una interesante Copa. Nuestra intención es, en primer lugar, jugar la semifinal y dar lo mejor de nosotras para lograr el pase a la final. El año pasado demostramos que nada es imposible y todo llega con trabajo y sacrificio”. La cántabra animó a la afición al voleibol a que acuda al Juan Ríos Tejera para presenciar una competición muy igualada. “Hay que llenar el Pabellón, quiero ver las gradas de color azul. Estoy segura que la afición nos va a estar animando al máximo, pero me gustaría que todos los aficionados al voleibol de la Isla vengan a ver la Copa porque va a ser muy bonita”.

Por su parte, la estadounidense Kyra Holt se mostró muy contenta por como la han acogido sus compañeras. “Me gusta el sentimiento de familia que se vive dentro del club, con las compañeras y el entrenador” y valoró como muy positivo el mes y medio que lleva la Isla pues estoy aprendiendo mucho de esta experiencia, porque las jugadoras tienen mucha calidad y un buen nivel técnico”. La atacante no se marca un techo pues “cada vez estoy más integrada en el juego del equipo y estoy conociendo mejor a mis compañeras”, y reconoció que le gusta jugar partidos importantes “para mí no hay presión, o haces el punto o no. Cada punto es importante y jugaré igual”.

Por último, la eslovaca Miroslava Kijaková, se mostró “feliz por jugar” en el Haris y destacó que “en el club hay muy buena energía”. Con apenas dos semanas en Tenerife, afirmó que “hay que poner muchas ganas y corazón, y darlo todo desde el primer hasta el último punto”.

La receptora recalcó que “hay que jugar como un equipo, no valen las individualidades, hay que unirse como una piña. Será una competición muy abierta y no hay que tener miedo. Sabemos lo que podemos dar como equipo y hasta donde podemos llegar. A lo mejor no somos las máximas favoritas pero tendremos nuestras opciones”.