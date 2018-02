El último viral en Twitter: ¿una pierna o dos?

Una usuaria de Twitter de nombre Marisol difundió en su perfil de esta red social una fotografía suya vestida con unos pantalones y un jersey. En el tuit comentaba que había elegido combinar rayas horizontales con rayas verticales, y compartió la imagen de su outfit con sus seguidores. De lo que no se dio cuenta cuando publicó la imagen es del curioso efecto óptico que causó la raya vertical de sus pantalones. Así, muchos usuarios de la red social empezaron a comentar la extrema delgadez que mostraba la bloguera, ya que lo que en realidad es una sola pierna, parecían ser dos.

yea i just combined vertical and horizontal stripes pic.twitter.com/YxizoRBERl

En seguida ella misma aclaró que se trataba de un efecto óptico no buscado y bromeó colgando otra imagen con las supuestas piernas que el efecto había logrado.

no i don’t look like this pic.twitter.com/DarjAwcJVj

