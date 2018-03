Al menos dos muertos en un nuevo tiroteo en un centro educativo en EE.UU.

La Universidad Central de Michigan, situada en el norte de EEUU, ha sido el escenario de un nuevo tiroteo que ha provocado la muerte de al menos dos personas, según las primeras informaciones. Según informa el propio centro educativo en su cuenta de Twitter, las víctimas no serían alumnos y el incidente se habría desencadenado por “una situación doméstica”.

El municipio de Mount Pleasant, donde está situada la facultad en la que se ha producido el tiroteo, informa de que el principal sospechoso sería “un varón de raza negra de 19 años armado y peligroso” y que la Policía todavía no lo ha detenido.

A través de las redes sociales, la Universidad de Michigan llamado a todos los presentes a que “se refugien”. En concreto, el incidente ha tenido lugar en el edificio Campbell Hall. Según la página web del centro, al campus principal acuden unos 18.000 estudiantes.

Esta tiroteo se produce apenas dos semanas después de que Nikolas Cruz asesinase a tiros a 17 de sus compañeros en el instituto Marjory Stoneman Douglas en Parklankd (Florida) y en plena polémica por el control de armas en Estados Unidos.

CMU police confirm two individuals were fatally shot at Campbell Hall on campus this morning. The deceased are not students and police believe the situation started from a domestic situation. There are no additional injuries; suspect is still at large: https://t.co/AxvPn3N0s0

— Central Michigan U. (@CMUniversity) 2 de marzo de 2018