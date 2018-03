Alba Gil: “Todavía no me creo que haya ganado el concurso”

“Me encantaría que la gente flipara con el disco y que tuviera mucho éxito, pero prefiero tener una buena trayectoria, labrarme una carrera poco a poco”, confiesa Alba Gil, de 25 años y flamante ganadora de La Voz 2017, que el próximo 7 de abril actuará en el Paraninfo de la La Laguna junto al productor de su LP, el canariovenezolano Ricky Furiati. “No me lo creo todavía. Hasta que no vea el disco en la calle y la repercusión, no me creo que haya ganado un concurso tan importante”, cuenta Alba sobre su paso por la televisión, donde su coach fue Manuel Carrasco. Señala que el consejo más valioso que le dio es que vale más transmitir un sentimiento que hacer un giro perfecto. “Él siempre me decía que me preocupaba tanto de que me saliera la voz perfecta que no terminaba de disfrutar”.

Los comienzos en La Voz no fueron fáciles. “Al principio se notaba que salía asustada. Realmente no disfrutaba”, como le dijo Carrasco, “pero a medida que pasaba el concurso ya me fui soltando y estaba como en mi casa”.

Esta gaditana descubrió su pasión por la música desde muy pequeña y durante el programa destacó por su estilo diferente, un sonido más internacional con registros de voz potentes. La causante de ello es su prima Sara, cantante de ópera afincada en California. “La escuchaba cantar música negra y a partir de ahí fui interesándome por ese palo”. Ese estilo se refleja en su primer trabajo. Furiati, con el que Alba ha compuesto las canciones del disco, afirma que están intentando hacer un híbrido entre las influencias que siempre ha tenido ella, el soul, pero con un sonido actual. “Todo está inventado, pero queremos que no se parezca a nada que ya esté sonando en España. Es un disco que se puede bailar, pero quien quiera escuchar a la Alba del programa también lo disfrutará”, cuenta orgulloso.

Alba no era una desconocida cuando se presentó a La Voz. Participó en Eurojunior 2004 junto a la que terminaría siendo la ganadora, María Isabel. Y aunque la experiencia fue bonita, la repentina fama dejó sus consecuencias. “Nunca estaba en mi casa, la gente nos paraba por la calle y yo soy muy cortada. Y dejé de cantar. Me costó 7 años volver a hacerlo”. Pero regresó a los escenarios gracias a su madre, que la apuntó al programa de Telecinco. “En aquella época trabajaba de camarera y cuando me enteré, dije “ya es hora de cambiar”. Y vaya si cambió su vida. “Me siento superbien. Es la primera vez que me pongo a componer y es muy satisfactorio que una compañía (Universal Music) vea tu trabajo y te apoye. Me preguntaron qué estilo quería hacer, y como no tengo referencias en España, me dieron libertad de elegir”, dice agradecida. El disco, del que su primer single será Aquí y ahora (ya ha grabado el videoclip), tendrá cuatro covers de canciones que cantó en La Voz más seis inéditas con un estilo que descubrirá el público lagunero el 7 de abril.