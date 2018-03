Casi 120 vecinos han reclamado la devolución del impuesto de plusvalías

Casi 120 vecinos de Santa Cruz han presentado un recurso ante el Ayuntamiento capitalino para que les sea devuelto el denominado impuesto de plusvalías, que grava la venta o donación de inmuebles o, lo que es lo mismo, el incremento de valor patrimonial. Así lo detalló el concejal de Hacienda, Juan José Martínez, en la respuesta dada al portavoz de Cs, Enrique Rosales, quien interpeló al edil sobre el número de reclamaciones de contribuyentes existentes sobre este impuesto. El tributo en cuestión se encuentra afectado por una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que establece que no ha de pagarse si no existe aumento de valor patrimonial en la venta. Según detalló Martínez, a los 119 recursos presentados en tiempo, aún no se les ha dado respuesta, ya que no se cuenta con cobertura legal para hacerlo, “encontrándonos ante una situación de inseguridad jurídica que no nos permite actuar”. Otros 91 recursos fueron presentados fuera de tiempo y se les dio respuesta.

En cuanto a las liquidaciones del impuesto que se están presentando y en las que se alega que no existe incremento de valor, siguiendo el criterio marcado por el Constitucional, “no se están liquidando a la espera del cumplimiento del imperativo que la citada sentencia estableció al legislador, y que hasta el día de la fecha no se ha cumplido”. En la práctica esto supone que el Ayuntamiento no tiene forma de comprobar si se ha producido o no ese incremento, y está a la espera de que el Estado establezca un mecanismo concreto.

En cuanto a si se va a proceder a la devolución, insiste el edil en que el Ayuntamiento seguirá lo dispuesto por el legislador. Por último, aunque negó la existencia de sentencias en contra, sí que admitió el edil que existe un contencioso que se encuentra en curso, “sobre el cual desconocemos si ha recaído resolución”.