Cinthya Nixon, más política que sexo

La actriz Cinthya Nixon, la abogada pelirroja Miranda Hobbes en la serie Sexo en Nueva York, será candidata a las primarias demócratas para intentar convertirse en gobernadora de Nueva York. Tiene 51 años, tres hijos, antes tuvo marido y ahora compañera femenina -se casó con Christine Marinoni en 2012-. Es una mujer liberal, que tendrá que disputarle la candidatura al demócrata Andrew Cuomo, que fue fiscal general, dispone de 30 millones de dólares para su campaña electoral y lleva dos mandatos como gobernador demócrata. Cinthya ha protagonizada escenas de sexo en películas, que también han sido volcadas a la red, y quiere cambiar el estado de Nueva York, pero sobre todo la ciudad de Nueva York. No sé cómo le sentará la cosa al alcalde, De Blasio, pero parece que no demasiado mal. De momento, las encuestas sólo le dan un apoyo del 19% a esta mujer que ha hecho público un video de dos minutos en la Internet, viajando en metro y paseando por nueva York, al más puro estilo de la serie. En él anuncia su candidatura. También ha abierto una cuenta en la red de redes para buscar apoyo financiero para su campaña. Desde luego, su popularidad va en aumento, pero por el momento no es suficiente. En la popular serie, Cinthya Nixon representa su propio papel de abogada progresista y liberal, con profundas convicciones sociales. Esta actitud la va a trasladar a la vida real, aunque con más política que sexo ante la puritana sociedad americana, tan pacata como siempre de puertas afuera. La candidata es una neoyorquina valiente y una de las cuatro protagonistas de Sexo en Nueva York, que ha sido también llevada a la gran pantalla. Será una batalla bonita porque Cuomo es perro viejo en política (61 años) y está bien valorado por los habitantes del Estado. En noviembre tendrán lugar las primarias demócratas.