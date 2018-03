Clavijo: “No me pone nervioso la corrupción, estuve sometido a escuchas durante meses”

El presidente Fernando Clavijo avisó hoy a la portavoz de Podemos, Noemí Santana, que no le ponen “nervioso” sus alusiones a la corrupción porque estuvo sometido a escuchas telefónicas durante nueve meses “y no me encontraron nada”, y no sabe si ella se sometería al mismo escrutinio.

Fernando Clavijo manifestó en su réplica a la intervención de Noemí Santana en el debate sobre el estado de la nacionalidad que se niega a que la portavoz parlamentaria diga que Canarias es el paraíso de la corrupción porque, añadió, no se puede frivolizar “con eso ni con la presunción de inocencia”.

Clavijo aseguró además que en la posición de Santana “brilla por su ausencia” el respeto a las elecciones y a los ciudadanos porque sus ganas de acabar con CC “la nublan”, pero la realidad es que CC ganó en seis de las ocho islas y Podemos en ninguna.

El presidente retó a Santana a que diga públicamente que es falso que esté investigado por asunto judicial alguno y le indicó que le gustaría contar con sus disculpas, que atribuyó al “fragor” del debate.

Señaló el jefe del gabinete regional que “es un piropo que diga que la gestión es mala” porque no hay modelo más opuesto al del Ejecutivo regional que el de Podemos, y la acusó de incurrir en contradicciones cuando ella “cobra más” que el propio Clavijo.

Noemí Santana describe una Canarias “oscura, triste y sin futuro” que no obedece a la realidad, continuó el presidente, quien indicó que por el contrario el Gobierno autonómico “no va a desperdiciar ni un solo minuto”.

“Este Gobierno ha hecho un cambio de registro y en vez de lamentarse acepta lo que da la vida, y si te da limones hacemos limonada”, argumentó Clavijo, quien indicó que pese a que las islas son la región peor financiada, en lo peor de la crisis no cerró “ni un solo hospital”.

Agregó que Santana se arroga la voz del pueblo “y ni usted ni yo somos la voz del pueblo, yo soy la del Gobierno de Canarias y como mucho, la de los votantes de CC”.

Agregó que a la portavoz de Podemos “se le llena la boca hablando del REF” y en las Cortes sus diputados “votan lo contrario”, y le preguntó cuál es su fórmula para crear empleo y si ha hecho números para tener una renta vital básica, que a su juicio precisa de 720 millones de euros al año.

“¿De dónde los va a sacar?”, preguntó el presidente a la portavoz de Podemos, quien dijo que Canarias ya cuenta con una prestación de inserción que tampoco es la solución, sino que haya empleo digno y estable.

Este Gobierno “está dando la cara”, continuó Clavijo, lo que no hace Podemos con los pensionistas venezolanos que no han percibido su prestación, citó como ejemplo.