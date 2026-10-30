Tres heridos en dos accidentes de tráfico en Tenerife: vuelca un quad y un motorista choca contra un coche

Tres personas han resultado heridas este viernes, 30 de octubre, en dos accidentes de tráfico registrados en Tenerife, concretamente en los municipios de Santiago del Teide y Santa Cruz de Tenerife. Los siniestros, ocurridos con apenas una hora y 20 minutos de diferencia, han requerido la intervención de los servicios de emergencia y el traslado de los afectados a centros hospitalarios.
Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, dos de los heridos presentaban lesiones de carácter moderado y el tercero sufrió heridas leves en el momento inicial de la asistencia.
Dos heridos tras el vuelco de un quad en Santiago del Teide
El primero de los accidentes tuvo lugar a las 12.52 horas en la carretera TF-38, a la altura del punto kilométrico 15, en el municipio de Santiago del Teide.
El 112 recibió una alerta que informaba del vuelco de un quad, por lo que movilizó los recursos de emergencia necesarios para asistir a sus ocupantes.
Hasta el lugar se desplazó una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal sanitario atendió a dos personas.
Una mujer de 58 años presentaba policontusiones de carácter moderado, mientras que un hombre de 68 años sufrió policontusiones de carácter leve, salvo complicaciones. Ambos fueron trasladados en ambulancia a Hospiten Sur para recibir asistencia médica.
Por su parte, agentes de la Guardia Civil se encargaron de regular el tráfico en la zona y de instruir las diligencias correspondientes.
Un motorista herido tras chocar con un coche en Santa Cruz
El segundo accidente se produjo a las 14.12 horas en la avenida Los Majuelos, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. En esta ocasión, el CECOES 112 recibió una llamada que alertaba de una colisión entre una motocicleta y un turismo.
Tras recibir el aviso, se activó una ambulancia de soporte vital básico del SUC, que acudió al lugar para atender al conductor de la motocicleta. El motorista presentaba un traumatismo en la cadera de carácter moderado, según la valoración inicial de los sanitarios.
Después de recibir asistencia en el lugar del accidente, fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria. En el operativo también participaron agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, que colaboraron con los recursos sanitarios y se encargaron de elaborar el atestado del siniestro.
Los dos accidentes se saldaron con tres personas heridas y trasladadas a centros hospitalarios, de acuerdo con los balances facilitados por el 112 Canarias.