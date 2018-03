Katy Perry desata la polémica tras robar un primer beso a un joven

Un simple gesto puede convertir a una estrella, constantemente expuesta, en el foco de la polémica más abrumadora. Este último ha sido protagonizado por la reconocida Katy Perry, quien formaba parte del jurado en el programa de televisión American Idol.

Benjamin Glaze, un joven de 19 años de Oklahoma, se mostró visiblemente aturdido cuando la cantante le robó el primer beso de su vida en la boca, tras su actuación en el concurso.

Todo comenzó cuando Luke Bryan, otro de los jueces del Operación Triunfo estadounidense, le preguntó al chico, interpretando el tema de Katy Perry I kissed a girl (Besé a una chica, en español): “¿has besado a una chica y te ha gustado?”. Fue en ese momento cuando la artista aprovechó para besar a Glaze en un inesperado movimiento de mejilla.

El concursante ha confesado al diario The New York Times que “fue incómodo porque quería que mi primer beso fuera especial”. Una declaración que ha llevado a numerosos usuarios en redes sociales a acusar a Katy Perry de acoso sexual, pese a que el joven ha asegurado en su cuenta de Facebook que no tiene nada en contra de la cantante, sino de la situación vivida.