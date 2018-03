Los 25 kilos de Candelaria

Candelaria tendrá Presupuesto para este año, tras la prórroga del de 2016 por la ruptura del pacto PSOE-CC. Gracias al apoyo de Sí se puede, que impuso incrementar más de medio millón de euros para Servicios Sociales y alcanzar el 10% de los 25 millones totales, las cuentas serán aprobadas en abril. PP, CC y VxC se negaron a negociar con los socialistas, por una razón: no hacerlo todos juntos. Como si PP y CC estuvieran acostumbrados a ello. Ahora, el rédito político lo saca Sí se puede, al lograr gran parte de sus demandas y poder vender algo más que una buena oposición en las elecciones del 2019.

Quién deja de tirar de la cadena

Un empresario ha invertido recientemente un millón de euros en una nave del Polígono Industrial Valle de Güímar y anda preocupado por el posible cierre del mismo. “Nadie me ha dicho si puedo o no tirar de la cadena”, comenta, y recuerda que no paga canon alguno por saneamiento. Y a todas estas, el juez no ha decidido aún si autoriza o no los vertidos, ni se ve la solución a corto plazo, tras cumplirse el plazo de nueve meses que dio para autorizar el emisario. La depuradora no llegará antes de dos años y mientras tanto se sigue tirando de la cadena.

Fasnia, gobierno silencioso y eficaz

Damián Pérez (PSOE) es un alcalde que trabaja en silencio y con eficacia. Dirige desde el 2011 el modesto Ayuntamiento de Fasnia, que puede presumir de ser la primera corporación municipal que ha presentado en España telemáticamente la declaración de transparencia. Un ejemplo a imitar.