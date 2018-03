Los Sánchez

Hay dos Sánchez en España. Uno es Jordi, el matraca catalán, que quiso ser presidente de su república chimba, al tiempo que pateaba los coches de la Guardia Civil. La justicia se lo impidió, porque ya está bien de bochornos autonómicos. Este Sánchez se pudre en Estremera, que es un bonito lugar para pudrirse. El otro Sánchez es Pedro, el líder del PSOE. Este renació de sus propias cenizas gracias a las bases radicales de un partido desnortado. Dicen en la Villa y Corte que es amigo de juventud de Letizia Ortiz, pero ahora Letizia es más monárquica que republicana, por razones más que obvias; así que no creo que sea la valedora de este Sánchez ante el rey, su augusto esposo. Sánchez es Don No. Tiene siempre un no por respuesta y es un radical, o sea carne de PSOE antiguo. Insultó a Rajoy en un debate, no aprueba nada, detesta el género epiceno (ya saben, usa constantemente lo de ellos y ellas, hasta el ridículo), fue defenestrado por sus propios compañeros y acudió a las bases radicales, ya digo, para volver a la secretaría general. Para mí que es más tonto que Zapatero, pero yo no poseo un medidor fiel de la tontería, así que lo dejaremos en hipótesis. Se opone a todo, con tal de conseguir el poder, pero lo tiene crudo con esta actitud. Dios nos libre de que éste y Pablo Iglesias gobiernen un día en España; sería el final. Aunque nunca se sabe, porque ya ven a Tsipras, en Grecia: empezó aguerrido y con un Tarzán calvo de ministro de Economía. Él es hoy un corderito y el Tarzán calvo anda por ahí impartiendo conferencias a 10.000 euros unidad. Que aprenda de Obama y de Clinton, que cobran 300.000 por charla. Hay algunos que nacen con boca de pobre.