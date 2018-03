El pacto para renovar el Consejo Rector de RTVC se hunde en el gran carajal del Parlamento

No hubo sorpresa en el resultado. Era lo previsible. El pacto entre CC-PNC y el PSOE, con el apoyo de ASG, para la renovación parcial del Consejo Rector de RTVC se hundió ayer en el gran carajal del Parlamento. Pero lo peor estaba por aparecer. Antes de la votación presuntamente secreta en una urna, los promotores de la candidatura conjunta se repartieron bolígrafos o rotuladores de tinta roja (PSOE) y verde (CC-PNC), una evidencia de la desconfianza mutua. No quedó ahí la afrenta. Según fuentes consultadas por este periódico en los pasillos de la Cámara autonómica, la Mesa “contó las papeletas por colores”. Su gozo, en un pozo. Tampoco al cuarto esperpento salieron elegidas Marta Cantero (postulada por CC) y Carmen Zamora (de la cuota del PSOE). Como en la sesión plenaria del 7 de febrero, se requería un mínimo de 36 votos (tres quintos) y les faltó uno. A diferencia de entonces, esta vez se registró un no menos (4) y se contabilizó, en cambio, un sufragio nulo. Hubo, por lo demás, 16 abstenciones y 3 blancos. La pregunta que surge ahora es si reicindirán en el ridículo. La ley de Radiotelevisión Canaria, de 2014, establece que, llegados hasta aquí, habrá que retroceder al punto de partida con la renuncia de una de las dos propuestas. Las personas designadas deberán comparecer previamente ante la comisión de control de RTVC al objeto de avalar su idoneidad. Posteriormente se votará en el Pleno, para lo que se necesitará inicialmente una mayoría de dos tercios (40 de 60) y, tras un segundo intento en idénticas circunstancias, se procederá a una tercera ronda, ya de tres quintos. Así, hasta el desenlace conocido y barruntado.

Con el actual presidente, Santiago Negrín, en la picota, el Consejo Rector lo componen cinco miembros. Aparte de él, promovido por CC, permanecen Alberto Padrón (PP) y María Lorenzo (PSOE). Fueron puestos en 2015 para un mandato de seis años, aunque dos o tres sillas se renovarán cada tres años.

El 15 de noviembre de 2017, el Parlamento rechazó una iniciativa del PP, Podemos y NC para destituir a Negrín. La abstención del PSOE frustró el plan. Los socialistas pretendían sustituir al cuestionado directivo con el órgano al completo a fin de situar en su lugar a Carmen Zamora, que ha trabajado para el PSOE como asesora.