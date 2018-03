El PSOE dinamita la renovación de los órganos del Parlamento

Por Diario de Avisos / Agencias

El secretario general del PSOE canario, Ángel Víctor Torres, dio ayer por rotos los acuerdos para renovar tres de los órganos auxiliares del Parlamento de Canarias (Consejo Consultivo, Audiencia de Cuentas y Diputado del Común) a consecuencia del pacto entre CC y PP para gestionar los puertos de Fomento en el Archipiélago. En una rueda de prensa convocada de urgencia, Torres concedió “credibilidad” a las informaciones periodísticas que sitúan al exalcalde de Las Palmas de Gran Canaria Juan José Cardona (PP) al frente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP) en sustitución de Luis Ibarra (PSOE). Además, el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Ricardo Melchior (CC), sería desplazado por el consejero del PP del Cabildo de Tenerife Pedro Suárez, secretario general del partido en la Islas.

Torres admitió que no había recibido ninguna llamada al respecto, sino que se dejó llevar por las “filtraciones”, a una semana de la votación prevista en la Cámara. “El relevo en la Autoridad Portuaria de Las Palmas “obedece a razones estratégicas, políticas; no a criterios de interés general ni a que haya una deficitaria gestión”. No obstante, reconoció la labor realizada por Luis Ibarra, de quien valoró su “absoluta rigurosidad” y su trabajo “apartidario” tras la ruptura, en diciembre de 2016, de la alianza en el Gobierno autonómico. A su juicio, es “un error” sustituirlo.

Torres indicó que, con esta entente, entre el PP y CC, “queda claro que tienen pacto en Canarias”. La decisión la trasladará a la Ejecutiva socialista, en una próxima reunión.

Desde la perspectiva del secretario del PSOE en Canarias, existe una “realidad política indiscutible, hay un pacto de derecha” que “se evidencia” en cuestiones como cuando el presidente del PP canario, Asier Antona, dice que va a hacer una “oposición durísima” a Fernando Clavijo y esto “se queda en postureo”. En tal sentido, Torres inquirió al PP sobre la reforma electoral y preguntó a Antona si van a ser “cómplices de que esto no salga por una estrategia” política con CC o si se les han acabado “las prisas para cubrir” la presidencia de Radio Televisión Canaria o que los informativos puedan ser públicos. “Estoy ansioso por escuchar al PP sobre la reforma electoral”, apostilló. “El pacto evidente entre PP y CC conllevará una parálisis, porque se van a reflejar en Canarias las políticas de [Mariano] Rajoy y a la inversa. Y de parasitismo, porque ambos se necesitan para sobrevivir a las encuestas, que exponen un crecimiento de los socialista. El PSOE es el enemigo a batir”. A su entender, responde a “intereses partidarios, partidistas [para las elecciones de 2019]”. Eso sí, en pro de la “estabilidad”, garantizó la continuidad de los gobiernos municipales compartidos con Coalición Canaria, entre ellos, La Laguna.

En cuanto a la votación de los órganos del Parlamento, Torres dijo que los grupos votarán en el pleno fuera de calendario del martes: “Debe haber 36 votos para que las propuestas salgan adelante y ahora no saldría”

Para los socialistas, queda claro que los ataques de Asier Antona a Fernando Clavijo son una teatralización: “El jefe del Ejecutivo de Canarias muestra su debilidad cediendo poder suyo en el puerto de Tenerife al Partido Popular. Estamos ante una alianza de parálisis y parasitismo que reflejarán en Canarias las políticas de Rajoy”.

Ángel Víctor Torres manifestó que ha sido duro el camino para llegar a un acuerdo con los órganos dependientes, como se ha demostrado ante la paridad, cuestión que “sí ha respetado el PSOE para la Audiencia de Cuentas (un hombre y una mujer), pero no CC (dos hombres), lo que ha supuesto un inconveniente añadido”.

“Se necesitan”

La realidad política en Canarias es, desde ese punto de vista, que CC “necesita” al Partido Popular. “Pero tampoco es creíble el doble discurso” de los populares en las Islas, precisó. “No se entiende que Antona diga que va a ser duro contra Clavijo, y le dé su absoluto apoyo en los Presupuestos autonómicos”.

Ante este panorama, el PSOE anuncia su intención de “seguir trabajando para que 2019 sea el año en el que sea posible contar con un Gobierno progresista”.