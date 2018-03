Torres gana protagonismo con el bloqueo ante el debate de política general

El fallecimiento del físico británico Stephen Hawking, muy vinculado a Canarias, complica la interpretación de la cuadratura del círculo que ha formulado Ángel Víctor Torres. Lo que ocurra en la votación secreta del pleno fuera de calendario convocado para el martes (a partir de las diez) es un misterio. Pero el máximo dirigente regional del PSOE ya ha conseguido acaparar la atención del debate de política general que comenzará al mediodía. Como Pedro Sánchez, a quien visita hoy en la sede de la madrileña calle de Ferraz, Torres no es diputado. Por ello, la oportunidad se la pintan calva para adquirir protagonismo. A buen seguro, los focos se girarán al palco de invitados y correrán por los pasillos del Parlamento. El fiasco de la candidatura de Marta Cantero (propuesta por CC) y Carmen Zamora (postulada por el PSOE) al Consejo Rector de RTVC gravita sobre la elección de cargos en la Audiencia de Cuentas, el Consejo Consultivo y el Diputado del Común, pactada entre los tres grupos mayoritarios. Jerónimo Saavedra entregó el lunes su último informe de gestión, que dejaba en herencia a Rafael Yanes. Las circunstancias variaron en apenas 24 horas. Ahora, los dos miran a las estrellas desde el observatorio de la incertidumbre política.

Torres se ha metido en un agujero oscuro de dimensiones enormes, como los que investigan mentes brillantes. Lo suyo no es un paseo espacial, sino la trayectoria de un asteroide. De hecho, sus explicaciones plantean no pocas interrogantes. ¿Por qué romper por un relevo en la Autoridad Portuaria de Las Palmas que comprende el propio sustituido, Luis Ibarra? ¿Por qué no se anunció cuando el Grupo Socialista registró una proposición de modificación de la Ley Canaria de Igualdad entre Hombres y Mujeres para extender la “presencia equilibrada de mujeres y hombres en la vida pública?

En el PP no salen de su asombro. El láser de Torres los ha paralizado: “¡Que se aclaren!”. Por Coalición Canaria, su secretario general y consejero de Presidencia, José Miguel Barragán, difundió ayer un comunicado a través de un vídeo de dos minutos en el que expresa su extrañeza y apela a la “cordura” para respetar el compromiso. “Nos parece un error que el PSOE quiera romper los acuerdos que existen entre PP, PSOE y CC-PNC para renovar los órganos dependientes del Parlamento, intentando introducir otros elementos que nada tienen que ver con el acuerdo”. Dado que la Cámara “ya ha sufrido una cuestión indeseable” con lo de RTVC, Barragán desea que la votación “se haga tal y como está pactado”.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Rosa Dávila escurrió el bulto: “Ese asunto no se ha tratado. El Ejecutivo no se posiciona respecto a las actuaciones de ningún partido”.

El presidente de NC, Román Rodríguez, censura el “reparto de sillones en las instituciones” y Noemí Santana, de Podemos, resalta que el PSOE es “el único animal político que tropieza dos veces en la misma piedra en una legislatura”. Ambos señalan el camino del “sentido común”.