13.000 firmas piden el indulto para Jacinto, condenado a dos años y medio de prisión

Dos años y medio de prisión por homicidio (con la eximente incompleta de legítima defensa) y una indemnización de 20.000 euros a la madre del fallecido ha sido la condena impuesta a Jacinto S.M., el anciano de 83 años que mató de un disparo a uno de los dos jóvenes que torturaban a su mujer cuando estos entraron a su casa de Arafo para robar. Una resolución que ha indignado a gran parte de la población canaria debido a las circunstancias en las que se produjeron los hechos.

Tras conocerse el fallo de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, una campaña ciudadana comenzó a recoger firmas a través de la plataforma change.org para pedir el “indulto para Jacinto, condenado por defender la vida de su mujer en su propia casa“. Ahora, son más de 13.000 personas las que solicitan dicha medida especial de gracia para que perdonará la pena impuesta al tinerfeño de avanzada edad.

“Si hay justicia no debo entrar en la cárcel”

“Que lo arreglen de alguna forma, no creo que con 83 años años que tengo yo, que casi no puedo ni caminar, piensen que me van a meter en la cárcel”, señalaba ayer a los periodistas en el Palacio de Justicia tras reunirse con el juez y conocer los términos de la sentencia.

Jacinto ha confesado que no esperaba que fuera a ser declarado culpable, aunque sí alguna pena “por tener un arma que no tenía permiso”, y con la que disparó a sus asaltantes. “Entran a tu casa a matarte y le dan el favor y el derecho a él y yo no puedo hacer nada, vamos a ver que es lo que va a pasar”, ha lamentado.