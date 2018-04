Alcaldes y empresarios han pedido al Gobierno canario que tutele el Fdcan de La Palma

Varios ayuntamientos palmeros y una gran parte de la patronal de la Isla han pedido de forma expresa al Gobierno de Canarias que gestione directamente la inversión del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) asignado a La Palma, unos 18 millones euros de media anuales en un plazo de 10 años. Hasta hace seis días, el Cabildo insular de La Palma presidido por Anselmo Pestana no había jsutificado los 17 millones de euros de la primera de esas anualidades, la del 2016, justificación que se llevó a cabo en base a obras ejecutadas y contratadas de forma previa. El ejecutivo autonómico que preside Fernando Clavijo no ha tenido más remedio que sumarse a las admisnitraciones públicas y a los sectores de la patronal que esperan por información veraz sobre el estado de los proyectos que, con cargo a 2017 y 2018, tiene que contratar el Cabildo palmero y el servicio de Invfraestructuras de esa institución, un área bajo la responsabilidad de Jorge González, quien junto a Pestana ha asumido el liderazgo de este proceso.

Tanto el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, como la consejera de Política Territorial y Medio Ambiente, Nieves Lady Barreto, asegura la también líder insular de CC en La Palma, “estamos ambos proecupados por La Palma porque con los datos que tenemos a día de hoy (por ayer miércoles) y que tenemos de Hacienda, no hay ningún dato de los proyectos del Fdcan de 2017 de La Palma, ninguno”.

El martes de Semana Santa, tras una reunión con la Fecam en la que se acordó que el Cabildo de La Palma infomara en un plazo de 15 días, de “que era aquello que sabe que no va a poder gastar ni ejecutar en 2018 para poder dárselo con subvención directa a los ayuntamientos, no han contestado”. “Los quince días han transcurrido pero no tenemos aún la información”. Así estan las cosas pese a que la petición fue realizada no por ningún interlocutor, sino de boca del presidente del Gobierno de Canarias al presidente del Cabildo ese mismo día. La mayor parte de los alcaldes palmeros, en medio de esta indefinición, esperan ser convocados por el Cabildo de forma conjunta, porque “ya no aceptamos que se nos convoque por separado para este tipo de encuentros y todos tenemos el mismo interés y nada que ocultar”, dijo ayer Marcos Lorenzo, de Tijarafe. Se trataría de asistir a la primera de las rueniones de la comisión de seguimiento que el Cabildo asumió crear, después de que trasncurrieran más de seis meses desde que se planteara de forma oficial y con registro de entrada en el Cabildo por parte de los alcaldes, tras un acuerdo en la comisión insular de la Federación Canaria de Municipios. Esa carta, como las anteriores y las posteriores no tuvieron respuesta. Eso sí, los alcaldes reconocen oficiosamente haber sido advertidos de los perjuicios que se están creando al “airear” estos problemas, que acumulan ya dos años y medio de recorrido. Alcaldes como el de Breña Baja o el de Tijarafe, del PP y de CC, respectivamente, coinciden al recordar que se deben a los ciudadanos de sus localidades en un territorio, el palmero, donde la inversión es clave para sacar a La Palma de la parálisis económica que arrastra, y que le ha valido un casi inexistente tejido productivo y una dependencia económica de las administraciones públicas.