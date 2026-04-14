Sánchez defiende ante Xi Jinping la candidatura de La Palma a albergar el telescopio TMT

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha aprovechado su viaje a Pekín para defender ante el presidente chino, Xi Jinping, la candidatura de La Palma a albergar en el observatorio del Roque de los Muchachos el que será el mayor telescopio óptico del mundo, el Telescopio de Treinta Metros (TMT).
Diseñado inicialmente para Hawái (EEUU), el proyecto lleva estancado desde hace años, entre otros motivos, por la oposición de la comunidad indígena a que se construya en el volcán Mauna Kea, que para los nativos hawaianos es una montaña sagrada.
A esa dificultad se suman ahora los recortes que la Administración de Donald Trump ha aplicado a la inversión pública de EEUU en ciencia, a lo que España ha reaccionando poniendo sobre la mesa 400 millones de inversión si el telescopio se construye en La Palma, que desde el principio ha sido el ‘plan B’ de sus promotores.
El TMT es un proyecto internacional liderado por un consorcio encabezado por el Instituto de Tecnología de California y la Universidad de California (EEUU), el Departamento de Ciencia y Tecnología de la India, el Observatorio Astronómico Nacional de Japón, el Consejo Nacional de Ciencia de Canadá, la asociación AURA (37 universidades estadounidenses interesadas en la astronomía) y la Fundación Gordon y Betty Moore.
Al proyecto también se han unido, como observadores, la Academia China de las Ciencias y sus Observatorios Nacionales.