Javier Gutiérrez Taño: “CC utilizó el volcán como arma política, ha favorecido a empresas amigas y veo cabreo”

Apostó por cambiar Los Llanos en 2023 y lo hizo como dos de CC. Le voltearon la mayoría absoluta al PP y, luego, le ofrecieron la Dirección General de Agricultura, pero, al poco, Javier Taño se topó con obstáculos para seguir cambiando las cosas y acabó destituido. Pese a las ofertas de PP, PSOE y, de nuevo, CC, ha optado con otros por crear una formación nueva de índole local, insular y “transversal” asentada en el “rigor”.
-¿Por qué y para qué surge Contigo La Palma?
“Lo hace como un proyecto diferente a lo que ha habido en la Isla desde 1979, ya que La Palma sufre mucha vulnerabilidad y estancamiento, y no se ha respondido a lo que los palmeros necesitan. Además, surge de forma transversal, sin ideología, pero con unos principios claros”.
-Eso de la ideología les puede acarrear críticas; su programa parece muy progresista…
“Sí hay ideología, ya que se trata de un catálogo de ideas de progreso, de mejora para la sociedad, pero es momento de dejar las etiquetas e ir a proyectos concretos, hechos con seriedad, rigor, con consultas al ciudadano y rindiendo cuentas. Un proceso dinámico
-¿Plataforma ciudadana…?
“Más bien, surge al creer que el discurso de izquierda y derecha no ha dado resultado y no queremos un cambio de cromos, como el del Cabildo, con un proyecto poco meditado y mal planteado, al desaprovecharse las bondades de la Isla. Ante esto, planteamos algo diferente en transformación económica, energética y digital para poner a la Isla donde debe estar”
-Pero, claro, usted viene de CC y se podría pensar en una venganza: ¿qué les respondería; tienen algún referente fuera?
“Sobre la venganza, para nada: estuve poco en CC. Me ofrecen la Dirección General y, por discrepancias y, sobre todo, por el decreto del plátano, me ofrecieron otra y dije que no, y optaron por el cese. Me vine para acá, tengo ofertas de otros partidos, pero, hablando con mis amigos y con los que hemos formado este proyecto, vimos la necesidad de algo nuevo. Además, queremos el consenso y sabemos que deberemos buscarlo con los demás si los palmeros nos dan la oportunidad”.
-Es decir, que su salida de CC no bloquea un pacto con ellos…
“Para nada. No hay líneas rojas. Y sobre los proyectos, en este mundo tan cambiante, lo local vuelve a tener fuerza y la transformación desde ahí es la única posibilidad. Desde una fuerza local, se multiplica el poder de transformación de la política, que vive un momento complicado: está denostada. Queremos recuperar la ilusión del votante, no solo de las tres grandes fuerzas, sino mover la abstención tradicional y cada vez mayor en la Isla. Un proyecto de ilusión, no de cabreo; ésa es nuestra esperanza y gran diferencia con respecto a otros”.
-Se presentarán al Parlamento y Cabildo, pero ¿también a todos los ayuntamientos? ¿En qué listas irá usted?
“Los candidatos no están elegidos porque queremos hacer un congreso en enero de 2027 para decidir listas y programas, pero la intención es presentar planchas en los 14 municipios”.
-¿Qué propuestas destaca?
“Necesitamos una transición para llegar a nuestra hoja de ruta. En el modelo económico, hay que consolidar el plátano como parte más productiva con un cambio en la comercialización, aparte de defender la ficha del POSEI. Se debe ganar fuerza en el mercado y cambiar normas para que haya una marca y voz única. El modelo agroindustrial debe pensar más en La Palma y menos en el exterior. Ahora, el plátano supone el 90% de la producción y se exporta, pero el 90% de lo que se come se importa. Hay que avanzar en autoabastecimiento y agricultura tradicional con un plan para incorporar a jóvenes, incentivos fiscales, vivienda rural, recuperar tierras, mercados locales y, sobre todo, poner el producto en comedores, residencias, hospitales… El plan hidrológico dice que tenemos cuatro veces más agua de la que se necesita y, sin embargo, en verano hay situaciones complicadas por una muy mala planificación. Hay que ganar en eficiencia, pues los municipios pierden el 50% del agua de calidad. En energía, se abre una ventana: la geotermia, pero tememos que se pierdan los fondos Next Generation por los retrasos. Las alternativas son el 9% frente al 50 y poco en el Estado, y el sistema energético está caduco. Hay que mejorar los equipos e incrementar el almacenamiento. Por último, avanzar en transición digital, pues se hace por inercia y no llega a todos”.
-¿Y esto no era posible en CC o su aval es comprobar que no?
“Lo segundo porque, cuando intento hacer un cambio clave en la distribución del POSEI, surgen intereses privados fuertes que veo que son los que están detrás de la institución y el partido no me acompaña. Por eso decido irme y porque no dependo de la política; no por cabreo ni venganza”.
-¿Institución regional, todas?
“Es en general, porque los ayuntamientos tienen gran valor, pero están limitados económicamente y sin mucha capacidad de decisión. La falta de proyecto para La Palma es general. Además, creemos en una gobernanza más entrelazada, más de multinivel. Un ejemplo de mala coordinación es la recuperación tras la erupción”.
-¿Se engañó con el volcán?
“Se utilizó como arma política. De la ultraplanificación del Gobierno de progreso, con un consorcio con cinco niveles (UE, España, Canarias, Cabildo y municipios) para coordinar y planificar, se pasó a un modelo de CC ultraliberal, en el que cada uno se busca la vida, sin planificar y, aunque se da el valor de lo perdido, con poca transparencia. Apuesto por algo mixto y unir voluntades de agricultores para reconstruir zonas. En la agricultura, no se lleva sino un 12% recuperado y queda gente en casas de madera y contenedores. Hay total descoordinación, ineficiencia, se creó un consorcio y no se reunió, se desaprovecha la oportunidad que supone la desgracia y veo cabreo. Se usó como arma y CC ha favorecido a empresas amigas…”.
-Buf, y más ahora con lo de Zapatero y las líneas difusas o rojas: ¿favorecer o prevaricar?
“Me refiero a que, cuando vas al portal de contratación, como el del Cabildo, se repiten las mismas empresas. Igual no hay otras, pero también habría que ver por qué no se les ha animado. De fuera, solo vino Dragados a la conexión por la costa; el resto han sido compañías locales”.