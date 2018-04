El Cabildo no ha podido aún justificar un 95% de la inversión del Fdcan

El 95% del Fondo de Desarrollo de Canarias para La Palma del pasado año 2017 está sin justificar. La revelación, que no pudo ser desmentida por el grupo de Gobierno del Cabildo, presidido por el socialista Anselmo Pestana, fue hecha por el portavoz adjunto del Partido Popular, Carlos Cabrera, en el pleno de la institución insular en el que, como explicación a las quejas, peticiones de información sin contestar y aplazamiento de una nueva reunión en el marco de la Comisión de Seguimiento solicitada por los alcaldes palmeros, el titular de la corporación solo pudo argumentar que “estamos en un programa flexible; el Cabildo espera poder cumplir los plazos”. Pestana no se da por aludido sobre el plazo de 15 días dado hace casi un mes y medio por el presidente del Eejeuctivo autonómico, Fernando Clavijo, para conocer en un listado que no se ha remitido aún, las obras que no podrán contratar desde el Cabildo y redirigir los fondos de forma directa a los ayuntamientos de la Isla con una subvención directa. Anselmo Pestana argumenta que “la propuesta del presidente del Gobierno de Canarias si a 31 deoctubre no está justificada ofrece una f´romula que aceptamos aunque estmaos trabajando para que eso no courre”. Lo más llamativo, su advertencia velada a los ayuntamientos una vez más: “Esto se debe hacer entre todos, no solo el Cabildo y esperamos que al final, las obras se puedan contratar y ejecutar”.

Solo los fondos asignados al Centro de Visitantes del Roque, un 5% de la inversión de 2017, está en ejecución y puede ser justificada, mientras que otros 46 proyectos entre los que figura la mejora del túnel viejo de la Cumbre, una parada preferente en Puerto Naos, aparcamientos en Breña Alta, intervenicón en el mercadillo de Tijarfe, o una actuación por valor de más de 500.000 euros en Izcagua, se encuentran en una situación de indefinición, algunas a medio camino de conseguir salir a contratación, otras en información pública aunque sin publicar en el Boletín Oficial de Canarias, o en otros casos, como en Puntallana, pendiente de la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación de esa localidad.

“No espere más presidente, actúe”.

El portavoz adjunto del Partido Popular, el siempre combativo Carlos Cabrera, asumió un tono amable, condescendiente y tranquilizador para “rogar” al presidente del Cabildo palmero: “No espere más presidente, actúe. No espere a tomar decisiones y actúe para salvar este escollo”. Cabrera reflexionó en voz alta para preguntarse por qué los cabildos que han pedido prórroga al Gobierno de Canarias para justificar la inversión del Fdcan lo hacen por un 20% de las obras, mientras que el Cabildo palmero, se ha convertido en el único de todo el archipiélago, en pedir un plazo para justificar nada menso que un 95% de un paquete de inversión vital para dinamizar la economía insular, con una alta tasa de paro, alta tasa de población envejecidas y una fugra de jóvenes con formación académica que no regresan a la isla por la falta de oferta laboral. “Ya no cabe esperar más, no nos diga que tenemos que esperar más, la situación es preocupante. Por los datos que tenemos ni siquiera podríamos justificar esa inversión si tuviéramos de plazo hasta diciembre de este año. Es prácticamente imposible”, se lamentó Cabrera.