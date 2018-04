Hombres palmeros en defensa de la igualdad, feministas sin complejos y contra el machismo

Luis Ravelo, 46 años, lidera junto a otros compañeros el único grupo de Hombres por la Igualdad que existe en el territorio palmero, una iniciativa puesta en marcha para exponer con claridad en colegios, entre colectivos de distinta naturaleza y en la calle para cualquiera que quiera conocer, que “el privilegio masculino no deja de ser una trampa”. La frase, original de Pierre-Félix Bourdieu, uno de los más destacados representantes de la sociología contemporánea, les ha permitido formular un cambio sobre las conductas machistas y militar, sin complejos y con las ideas claras, por y para el feminismo como lo que es, un movimiento de igualdad entre sexos.

Ravelo es psicólogo y desarrolla su trabajo profesional en el área de Igualdad de la concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, pero su accción trasciende de las fronteras de la administración local, más allá de las tres de la tarde de lunes a viernes, y junto a sus compañeros, defiende que los grupos de hombres son el más formidable –e imprescindible- instrumento de cambio que tienen. Permiten crear un espacio de comunicación, en el que se crea una especial complicidad y en el que se facilita el cambio.

Han conocido de forma directa el trabajo de entidades como la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género, participado en talleres de formación y hasta extrapolado el conocimiento al ámbito público para terminar reuniendo a hombres de muy distinto perfil profesiona, en un ambiente de intercambio de conocimiento, experiencias y con un único fin: revisar el machismo como conducta normalizada para erradicarla.

Técnicos, obreros, cerrajeros, policías locales, barrenderos y carpinteros. Todos querían lo mismo en el mometo en el que pasaron por este grupo de hombres: “No solo hablar de fútbol y de coches, queríamos hablar de relaciones, de nosotros mismos, de los miedos y de nuestras dificultades porque perdemos con esa venta del patriarcado en la que se nos hace valientes, hombres que no lloran, hombres que no sienten, que siempre tienen ganas de sexo y con un modelo que no es cierto. Algunos tenían problemas de separación y no lo sabían gestionar, algunos se sentían cada vez más incómodos en entornos y con amigos que hacían chistes machistas, y otros no tenían una relación fluida con sus padres…”.

Cómo es un hombre que quiera aprender la nueva masculinidad. “Hay que romper con esa creencia de que el hombre siempre tiene que ser fuerte, que el hombre siempre tiene que ser capaz, que el hombre siempre tiene que ser el proveedor de la casa”. Luis, que reconoce que llegó a este espacio de reflexión por una necesidad de revisarse, pasará con este discurso por el Centro Penitenciario de Santa Cruz de La Palma para trasmitir este mensaje a otros hombres, en este caso hombres privados de libertad pero machistas, como un alto porcentaje de la población, no solo masculina sino también femenina. Él y sus compañeros hacen lo mismo periódicamente en otros espacios y en varios municipios palmeros y de Canarias. “Si un hombre por la igualdad no es feminista no es hombre por la igualdad”. Así de claro lo tiene Luis, que afirma que “el movimiento feminista es el único movimiento igualitario que no utiliza la violencia como resolución de conflictos”.

En La Palma no se instauran programas por la igualdad desde las administraciones y por parte de los políticos. “Los políticos deben demostrar su compromiso destinando recursos y partidas económicas de los presupuestos públicos”. “En cambio, la realidad es que las decisiones que toman es reducir todo lo que son recursos para la prevención”.