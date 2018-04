Acuerdan ampliar el plazo para decidir la ubicación del TMT

La decisión sobre la ubicación del Telescopio de Treinta Metros (TMT) no se tomó en la reunión de la junta de directores de este programa científico que se ha celebrado esta semana, pese a que inicialmente se había adoptado esta fecha como límite para determinar su emplazamiento. No ha sido una sorpresa este aplazamiento dado que los problemas judiciales para su instalación en Hawái persisten y la contestación social que mantienen los colectivos aborígenes contra este proyecto científico se mantiene. Mientras que en el emplazamiento alternativo, el Observatorio del Roque de Los Muchachos, no se han terminado de tramitar todas las autorizaciones que precisaría para su instalación.

Desde la dirección del proyecto no han confirmado esta vez un nuevo plazo para tomar esta decisión y señalan que se adoptará “a medida que se avance en los procesos legales y regulatorios en ambas ubicaciones propuestas”.

“Continuamos evaluando la situación actual mientras trabajamos para tomar una decisión”, comentó Ed Stone, director ejecutivo del Observatorio Internacional del TMT (TIO), un proyecto científico en cuyo desarrollo participan el Caltech, la Universidad de California (UC), la Asociación de Universidades Canadienses para la Investigación en Astronomía (Acura) y los institutos nacionales de Japón, China e India.

Sobre la situación legal del proceso en Hawái, desde el TMT concretan que en la actualidad están caminando dos apelaciones ante la Corte Suprema. En este sentido, recuerdan que la Junta de Tierras y Recursos Naturales de Hawái votó el otoño pasado volver a emitir un permiso de uso del distrito de conservación que permitiría la construcción del telescopio en Maunakea. Un asunto que fue apelado ante la Corte Suprema de Hawái, sobre el que han presentado escritos legales. Mientras que la exposición oral de argumentos para la otra apelación judicial, que implica un consentimiento para el subarrendamiento, se llevó a cabo ante la Corte Suprema de Hawái el pasado mes de marzo.

El presidente de la Junta de TIO, Henry Yang, manifestó su agradecimiento porque el proceso legal en Hawái “avance” y señaló que “esperamos que las decisiones judiciales nos permitan reanudar la construcción en Maunakea. “Seguimos siendo respetuosos y continuaremos siguiendo el proceso legal y regulatorio”, añadió.

En lo que se refiere al Observatorio del Roque de Los Muchachos, destacan que el proceso de solicitud de los permisos continúa en la isla de La Palma. De hecho, indican que la evaluación del impacto ambiental del proyecto ya lo han presentado ante las autoridades competentes y, una vez que se acepte el documento, solicitarán las licencias de construcción y otras autorizaciones.

“Aunque Maunakea sigue siendo nuestra opción preferida”, dijo Stone, “continuamos trabajando estrechamente con las autoridades correspondientes respecto a la ubicación alternativa en las Islas Canarias”.

En lo que se refiere a la construcción de la infraestructura y elementos del TMT, indican que sigue su curso. “Con el trabajo de los socios del proyecto progresando, estamos listos para iniciar la construcción sobre el terreno”, concluyó Stone.