Adán Silvera, con nueva fecha para pelear en Portugal

¿A la tercera será la vencida? Adán Silvera recibió en estos días la comunicación del tercer aplazamiento de su combate con el título WBC Latino del supermedio en juego. El pleito, previsto para el día 24 de este mes de abril, fue cambiado para el 19 de mayo, alterando el planteamiento de preparación del fajador tinerfeño.

El duelo con Rui Pavanito parece ser que no se demorará más. El boxeador tinerfeño y su equipo se desplazarán hasta Lisboa para buscar el primer título de su trayectoria como profesional, antesala del que podría llegar después una vez que Silvera ha sido nombrado aspirante oficial al Campeonato de España también del peso supermedio.

Silvera, por encima de la treintena de años y con un récord de nueve triunfos en nueve combates dentro del boxeo rentado, reconocía su ilusión “por poder disputar un título que es más que estimulante” ya que según el Pretoriano “todo el mundo que se mete en el boxeo sueña alguna vez con tener un cinturón de la WBC”.

El tinerfeño, que sigue con la filosofía futbolera de ir “combate a combate”, no pierde de vista la oportundiad de proclamarse campeón de España. “Hace poco hubo una firma de un combate con Ronny Landaeta, pero no era de manera oficial sino una defensa voluncatria suya como campeón y ahora se oficializó así que va a tener que defenderlo conmigo o, en caso de no hacerlo porque sus intereses no sean esos, se abrirá un nuevo periodo para nombrar a otro aspirante así que este año tiene pinta de que se hará”, explicaba un hombre que aseguraba estar “más centrado que nunca” porque “ahora llega el momento de la verdad y todo lo que llevamos trabajando y esperando todos estos años parece haber llegado, así que ahora es cuando hay que dar la cara”.