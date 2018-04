Afonso: “Lo sensato es dejar a quien tiene el cometido de investigar el robo en el Lago, que lo haga”

Percibe que en los tres años de mandato PP-CC, el municipio ha cambiado en diferentes ámbitos. Principalmente, el rumbo económico de la ciudad y eso se palpa, según su opinión, con las obras de remodelación de determinados establecimientos hoteleros, la mejora del mercado laboral, el aumento del empleo y de perspectivas, y el inicio de proyectos que parecían que nunca iban a ver la luz, como la estación de guaguas, el centro insular de natación o el muelle deportivo y pesquero. A ello se le suma un objetivo importante y en el que se esfuerza cada semana, conseguir estabilidad política ya que considera importante que los empresarios y otras administraciones públicas perciban que las cosas en la ciudad se hacen bien, con cabeza y con perspectivas de futuro. Estos días asiste a la polémica desatada por el robo ocurrido hace tres semanas en el Lago Martiánez, de consecuencias políticas imprevisibles para el pacto de su partido con CC.

-¿Para cuándo las concesiones administrativas de Pamarsa?

“Está previsto sacarlas de forma inminente. Es cierto que me comprometí a impulsarlo a finales de 2016 y así lo hice hasta el punto de que teníamos listos los borradores de pliego de condiciones. Pero las circunstancias sobrevenidas, tanto desde el punto de vista urbanístico como económico, han dificultado el poder hacerlo en el tiempo previsto. Nadie más que yo tiene ganas de cumplir con lo acordado, porque creo que es lo mejor para el interés general y siempre garantizando los puestos de trabajo. Y a ser bueno porque Pamarsa va a ganar estabilidad presupuestaria”.

-¿Pamarsa sigue siendo su principal quebradero de cabeza?

“Son varios los asuntos que ostentan esta condición. Está el objetivo de sanear económicamente la empresa pública, que a partir de ahí sufrirá una reestructuración en sus servicios y llegará el momento de plantearse su redimensionamiento, objeto social y los servicios que puede y debe prestar en su futuro. Y eso exige una reflexión importante”.

-¿Requiere tener mano dura?

“Siempre hay momentos en los que toca tirar de la potestad disciplinaria que tiene la empresa, porque está claro que en Pamarsa o en cualquier otro ámbito del Ayuntamiento, tenemos que tener empleados públicos que actúen con diligencia y con rigor. Y desde que tengamos constancia y pruebas de algún incumplimiento sobre la confianza que se otorga, debemos actuar de manera contundente”.

-Me imagino que se refiere al robo en el Lago Martiánez…

“Ahí hemos sido contundentes en cuanto hemos tenido ocasión de actuar con las pruebas debidas. Eso es lo que procede cuando se está hablando de contrataciones con dinero público, hay que ser exigente y no vamos a amparar ningún comportamiento desleal ni fraudulento”.

-¿Se va a convocar la comisión de investigación que solicitó el PSOE para que el grupo de gobierno aclare este asunto?

“La oposición cuando no tenía argumentos para valorar la gestión del gobierno, pedía un plan para todo. Ahora, cuando no los tiene para enjuiciar lo que tiene que enjuiciar, pide una comisión de investigación. Creo que lo sensato y lo prudente es dejar que quien tiene el cometido de investigar, lo haga. Si finalmente, cuando concluya la investigación, hay elementos que tengan naturaleza política, tocará hablar y depurar las responsabilidades que sean”.

-¿Y atenderá la petición de la ACP de explicar quién ha nombrado al encargado y supuesto autor del robo en su puesto?

“Por pedir, pueden pedir lo que sea. Desde antes de la recomendación del secretario, hace más de un año, este gobierno ha implementado un proceso de selección objetiva del personal que se contrataba, cosa que no había sucedido nunca antes. Al personal que entra en la empresa pública se le contrata en base a una selección, previamente conformada por una lista donde se inscriben los demandantes de empleo. Y así se hizo con esta persona, se le contrata, se le valora el desempeño inicial y luego se le da la oportunidad de ser encargado. Y entiendo que es así porque quien tiene la potestad de comprobarlo considera que su trabajo es adecuado”.

-¿Se están dando los pasos para cumplir el objetivo de que Pamarsa esté disuelta en 2020?

“Hay objetivos que se basan en previsiones y que luego se ven alterados por circunstancias sobrevenidas, que no son buscadas por parte de los gestores municipales, pero tienen que ser atendidas, como fue asumir el personal que se quedaba en la calle cuando el concesionario del Bar Dinámico abandonó la gestión. Y eso hace que se desvirtúen las cuentas de Pamarsa. Pero ante cerrar un establecimiento y cumplir lo previsto, o mantener los puestos de trabajo y la imagen del municipio, se optó por esto último. Soy consciente de que hemos incumplido los plazos, pero las adjudicaciones ayudarán a la estabilidad de las cuentas de Pamarsa en el futuro”.

-¿No es hora de dar a conocer al pacto de gobierno PP y CC?

“He puesto la confianza personal por delante para que la gente sepa que hay un pacto de gobierno. Después de lo que explicamos en su día, había circunstancias que no eran las idóneas para poder desvelarlo. El documento está y me empeñaré en que se dé a conocer y no sorprenderá a nadie, porque refleja en buena medida la oferta programática de los partidos que formamos el gobierno y un alto grado de coincidencia en cuestiones que la opinión pública y otros sectores demandaban”.

-¿Tiene ganas de volver a ser candidato a la Alcaldía?

“El municipio tiene importantes retos por delante, algunos que han empezado a plasmarse y que se terminarán en los próximos mandatos y otros que están por venir y son atractivos, sobre todo para los que tenemos la suerte de gestionar en un proceso de cambio como el actual. Pero también ha conllevado un desgaste importante. La ponderación de esa circunstancia hará que tome esa decisión definitiva, algo que no puedo hacer sin antes escuchar a mi partido. Pero apostar por cuatro años de continuidad en la gestión actual sería bueno para el Puerto de la Cruz”.

-¿Qué proyectos importantes quedan pendientes?

“La culminación de la tramitación administrativa y licitación del muelle deportivo. Hace unos días el Ayuntamiento dio su conformidad técnica al proyecto básico, aprobado dentro de los trámites sectoriales, con la idea de que esté al menos en licitación el próximo año. Me encantaría que fuera lo antes posible pero soy consciente de la complejidad que tiene la tramitación administrativa que está pendiente aun y que tenerlo licitado y adjudicado el próximo año, sea en el mes que sea, será un éxito importante. Estamos en un momento que hace años jamás nos hubiéramos imaginado: un proyecto bien estructurado, atractivo y con financiación pública. Eso no quita que el gobierno sea exigente y guarde las mejores condiciones posibles para su explotación posterior, porque no tiene la finalidad de ser un adorno en el paisaje urbano del Puerto sino un elemento impulsor de economía y generación de riqueza”.

-Aunque no es propiedad del Ayuntamiento, ¿cuál es, a su juicio, el destino más idóneo para el antiguo hotel Taoro?

“Siempre he apostado porque se recuperara la actividad hotelera en el antiguo casino después del error histórico que supuso trasladarlo al Lago Martiánez. Creo que el edificio, por su origen, su morfología, su tradición y por la leyenda que encierra como primer establecimiento turístico de Canarias, merece su recuperación como tal y de categoría, que ayude a recalificar la oferta turística de la ciudad. Y creo que se puede conseguir perfectamente dada las condiciones técnicas que tiene la licitación. Estamos ante una oportunidad única y soy consciente de los esfuerzos que ha hecho el Cabildo para optimizar las condiciones económicas del pliego, y que después de una cuarta intentona pueda ser adjudicado este año”.

-La recogida de basura sigue siendo una de las principales quejas de los vecinos, ¿Cuándo se prestará de forma adecuada?

“Desde hace unos meses llevamos una estabilidad importante en el servicio, siendo conscientes de que no estamos en las condiciones ideales. Dentro de lo que nos permite el marco contractual del servicio, que tiene un vencimiento próximo, en el último pleno se acordó una modificación presupuestaria para poder equilibrar prestaciones que se perdieron cuando se tuvo que aplicar el recorte tan severo del contrato. Enlazando este contrato con la nueva licitación que se haga, estaremos en condiciones de tener un servicio de recogida de residuos y limpieza viaria ambicioso”.

-¿Tiene fecha la peregrinación de la Virgen del Carmen del Puerto a Los Realejos?

“Hasta donde yo sé, no, pese a que ha sido promovida por los dos ayuntamientos. Creo que es una buena iniciativa y falta en este caso la conformidad del Obispado de Tenerife. Hay que reconocer que es necesario darle un nuevo impulso a la cuestión y para eso nos coordinaremos con el Ayuntamiento realejero y las parroquias respectivas para agilizarlo en la medida de lo posible”.