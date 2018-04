El bailoteo de Anthony Hopkins que desconcierta a sus fans

El actor Sir Anthony Hopkins ha desconcertado este domingo a sus fans tras compartir un enigmático vídeo en Twitter de él mismo bailando con los ojos abiertos y una sonrisa espeluznante.

Hopkins, ganador de un Oscar y actualmente en el papel del Dr. Robert Ford en la serie Westworld de HBO, publicó el vídeo con el texto “esto es lo que sucede cuando trabajas y no juegas…” mientras en las imágenes se le ve bailando ‘a lo loco’ con la música de fondo.

This is what happens when you’re all work and no play… pic.twitter.com/2KvkJ2baw6

El peculiar vídeo ha dejado a sus fans con la cara desencajada y han respondido con comentarios de lo más variopintos:

With all due respect, Sir Anthony, that is THE single most peculiar thing I've seen all day…

“Con todo respeto Sir Anthony, esto es lo más peculiar que he visto en todo el día…”

Is it just me, or is this scaring the crap out of anyone else? I’m going to have nightmares of a stressed-out Hannibal Lecter, snapping from “over-work”!

Dear Sir Anthony: go out and “play”, or at least take a walk in the sun & have a nice quiet pint somewhere, hon…

— The Mominatrixx #AutismAwareness (@TheMominatrixx) 22 de abril de 2018