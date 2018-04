Beyoncé se cae al suelo en plena actuación

La cantante Beyoncé es noticia allá a donde va y en esta ocasión lo ha sido en el festival Coachella, donde actuó junto a su hermana. Una estampa cargada de emoción que se transformó en risas cuando ocurrió lo que en el vídeo se puede ver. Beyoncé actuaba junto con su hermana Solagne Knowles y las dos se fundieron en un abrazo que terminó con las hermanas por los suelos en mitad de la actuación y el delirio entre la gente.

Pronto se pudo ver que no se habían hecho daño y salieron del paso entre risas para volver a cantar y bailar.

❤️ this moment between @Beyonce & @solangeknowles! 👑 Bey tried to pick up Solange & both of them fell. 😎#Coachella pic.twitter.com/5BYLhabatM

— Teen Network (@iaam) 23 de abril de 2018