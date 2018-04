Breña Baja apuesta por ir más allá de un consorciado y pide gestión conjunta de la Policía Local

El alcalde de Breña Baja, Borja Pérez, quiere ir más allá de un consorciado del servicio de la Policía Local para la comarca de Las Breñas, Mazo y Fuencaliente, y reclama “mayor amplitud de miras” para conseguir no solo disminuir las controvertidas comisiones de servicio de los agentes para reforzar y permitir el desarrollo de las fiestas más importantes de La Palma, sino ir a una formula compartida del servicio para garantizar calidad y eficacia en el servicio los 365 días del año.

“La idea es crear un área de prestación conjunta donde los tres muncipios puedan tener 24 horas de servicio los siete dís de la semana”. La afirmación de Borja Pérez incluye a Breña Baja, Breña Alta y Mazo, pero excluye a Fuencalietne porque “no contemplan en sus presupuestos crear las dos plazas que se requieren en esa localidad”. Para el alcalde de Breña Baja, la falta de intención de Fuencaliente de asumir esa responsabilidad y su inclusión en la gestión conjunta del servicio sería tanto como que las arcas locales de Las Breñas y Mazo asumieran los costes de un servicio que debe contemplar el grupo de Gobierno en el consistorio sureño, que gobiernan en pacto la Unión Progresista de Fuencaliente y el Partido Socialista.

Fuencaliente, que no cuenta con ningún agente de la policía local, pese a que le corresponde por índice de población, no asume la creación de las plazas con el argumento de que la débil situación económica del consistorio se ve además superada por el hecho de que la corporación no puede superar el 1% de la masa salarial del cuerpo de funcionarios. El 16 de diciembre de 2015 se prejubiló el auxiliar de la policía local con el contaba la localidad sureña, momento desde el cual el municipio no cuenta con este servicio.